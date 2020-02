Aktualizace KB4532693: další problematický update schovává profily

Aktualizace operačního systému Windows 10 jsou už doslova nechvalně proslaveny tím, že občas způsobují záhadné chyby. V posledních dnech to Microsoftu nevyšlo hned několikrát. Update KB4524244 už byl dokonce stažen kvůli chybám a problematicky vypadá i KB4532693. Ten sice řeší některé jiné chyby systému, zavádí ale i nepříjemné nové problémy. Někteří uživatelé totiž začali nahlašovat problémy s uživatelskými profily. Systém totiž najede do výchozího stavu se základními nastaveními, zmizí ikonky na ploše a dokumenty. Naštěstí nejde o fyzický výmaz těchto dat.



Vše je způsobeno tím, jak aktualizace pracuje. Ta totiž při své práci vytváří dočasný profil, v důsledku čehož ten pravý dostává příponu .000 nebo .bak. Problémem této aktualizace je to, že v některých případech nedojde k přejmenování profilu zpátky a jeho korektnímu opětovnému načtení, v důsledku čehož zůstane aktivní ten dočasný. Pokud k takovému problému dojde, je zde naštěstí několik cest ven. Jednou je možnost více restartů počítače, kdy mají uživatelé občas štěstí, že se při restartu povede systému přepnout do správného uživatelského profilu. Dalším řešením je i odinstalování aktualizace. To ale závisí také na tom, zda se uživateli podaří vůbec nabootovat, protože ve zřídkavých případech dokonce nelze ani najet do systému.

