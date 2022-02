Aktualizace pro Windows 11 ohodnotí naše PC pomocí eko skóre

Pod Nastavením a Systémem ve Windows 10 a 11 dnes najdeme volby pro obrazovku, zvuk, napájení, úložiště a další, přičemž nově tu zřejmě přibyde záložka Udržitelnost, jak bude pravděpodobně přeložen termín Sustainability.

O tom, co nám tato záložka nabídne, můžeme dostat dobrou představu z přiloženého screenshotu, kde můžeme vidět volbu pro zobrazování "eko doporučení" a kdo bude chtít, může si nechat zobrazit dokonce i "pokročilá eko doporučení". Mezi nimi se nyní nachází jen nastavení režimu spánku a obrazovky.

Co konkrétního se pod tím bude ukrývat, to se teprve uvidí, nicméně ono je to vcelku jasné. Vypadá to, že se budeme moci nechat systémem dobrovolně peskovat za to, že necháváme displej v nečinnosti moc dlouho zapnutý, že bychom se mohli zamyslet nad dřívějším uspáváním počítače nebo že tak vysoký jas podsvícení přece ani nepotřebujeme. Další doporučované úpravy by se mohly týkat výkonnostních profilů obecně.

A je tu také "eko skóre", neboť dle autora screenshotu se pětice lístků nad textem Conserve Energy vybarví zeleně v počtu odpovídajícímu tomu, jak systém hodnotí nastavení počítače s ohledem na spotřebu a šetrnost. Tato funkce by ale měla začít fungovat až někdy později a je otázka, co všechno bude zohledňovat.

Je tak zřejmé, že Microsoft už má své Nastavení hotové a vyladěné do posledního detailu, aby do něj mohl přidávat zbrusu nové funkce, které neználkům napoví, že počítač v provozu bude mít vyšší spotřebu než uspaný počítač. A pokud by to v Redmondu chtěli dovést k dokonalosti, mohli by svá "Eko doporučení" bez ptaní po aktualizaci hned aktivovat, aby nám systém přepsal naše nastavení. Děkujeme vřele.



