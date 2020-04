Aktualizace už zase rozbila Windows Defender, nyní havaruje kvůli tečkám

Windows Defender, které pak

Zhruba před měsícem rozbila jedna aktualizace antivirové řešení, které pak přeskakovalo některé soubory . Tentokrát tu máme další update, který způsobuje rovnou pád aplikace. Rychlý sken fungoval obvykle bez problémů, ale kompletní sken u některých uživatelů způsobil pád a zastavení antiviru. Proč to u někoho padalo a u někoho ne, bylo nejprve záhadou. Pak se ale přišlo na původ chyby. Uživatelé, kteří se v tom začali více vrtat, zjistili, že Defender padal v případě, kdy se snažil zkontrolovat soubor, jehož název obsahoval dvě tečky v názvu (např. "soubor..txt").

Ještě zajímavější je to, že problém nezpůsobila aktualizace samotné aplikace, ale jen aktualizace virové databáze. Problematickými se ukázaly být jak verze 1.313.1638.0, tak i 1.313.1666.0. Další z variant 1.313.1687.0 se nicméně už ukázala být v pořádku a pády Defenderu opravila. Pokud vám tedy Defender padá při skenování, bylo to způsobeno vadnou databází a její aktualizací na nejnovější by se už mělo vše opravit (dalším způsobem je přejmenování souborů se dvěma tečkami, ale aktuální virová databáze se hodí i tak).

