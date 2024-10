Aktualizace Windows 11 24H2 pozastavena pro některá PC, může působit velké potíže

O nové aktualizaci operačního systému Microsoft Windows 11 24H2 a s ní spojených problémech toho bylo už napsáno docela dost. Vedle chybně uváděného místa pro vyčištění disku po updatu, které na discích zanechávalo zdánlivě nesmazatelný soubor (ten byl smazán, jen se to nesprávně ukazovalo), jsme tu měli např. mizející kurzor. Chyb je ale více. Pro některé počítače (např. vybrané notebooky Asusu, ale i jiné) to došlo dokonce tak daleko, že Microsoft raději aktualizaci pozastavil, neboť přinášela více problémů než užitku. Seznam možných potíží se totiž stále prodlužuje a mnohé z nich dělají počítače téměř nepoužitelnými.

Problematický může být např. příkaz sfc /scannow. Ten totiž může skončit ve smyčce detekce a oprav již opravených souborů, které opětovně najde jako poškozené. Obvykle se to týká souborů spojených s obsahem Web2View. U některých her přestala fungovat ochrana Easy Anti-Cheat, tady to občas končí dokonce i modrou smrtí. Ta ale může nastat také kvůli nekompatibilitě s ovladači pro Intel Smart Sound Technology (Intel SST) u profesorů Intel Core 11. generace. Problémy s BSOD jsou s některými SSD od Western Digital i procesory Intel Core 200S s integrovanou grafikou Xe-LPG.



Občas dochází k problémům se sítí. Počítač se sice tváří, že se k ethernetové nebo Wi-Fi sítí připojí, ale nakonec není schopen získat IP adresu. DHCP zde z nějakého důvodu nemusí správně přiřadit IP adresu počítačů s aktualizací 24H2, zatímco statické přiřazení IP funguje. Občas také nefunguje sdílení v síti a počítač je pro další počítače a tiskárny v síti neviditelný. Zde to vypadá na chybu v Function Discovery Resource Publication (FDResPub).

Na některých počítačích přestalo fungovat rovněž odemykání pomocí otisků prstů. Už nějakou dobu některé uživatele trápí špatně fungující schránka a její historie. V některých případech kopírování a vkládání nefunguje vůbec a schránka se stále tváří, ze je prázdná. Není divu, že s takovým množstvím nových potíží pro některé konfigurace počítačů Microsoft pozastavil nabízení aktualizace některým počítačům.