Akumulátorové "perpetuum mobile": vlak Infinity Train nepotřebuje nabíjet

Společnost Fortescue dokončila akvizici britské společnosti Williams Advanced Engineering (WAE) a obě budou řízeny společností Fortescue Future Industries (FFI). Jedním z prvních počinů má být Infinity Train. Mělo by jít o vlak převážející železnou rudu v Austrálii, přičemž by šlo o vlak elektrický a na baterky. To by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby ho nebylo nutné externě nabíjet, a to dokonce ani pomocí nějakých solárních panelů a podobně. Vše má zvládnout rekuperace.



Toto "perpetuum mobile" pochopitelně nijak neboří fyzikální zákony zachování energie, má totiž jen využít vhodných podmínek, které ve výsledku něco takového, jako je jízda bez nutnosti nabíjet, umožňují. Vtip je v tom, že vlak dováží železnou rudu z výše položeného místa a regenerativním brzděním se tak velmi těžký vlak z kopce nabíjí.

Poněvadž zpět jede prázdný, a tedy mnohem lehčí, nasbíraná energie postačuje na to, aby vlak dojel zpět do výchozího místa a nepotřeboval se nabít. Být to opačně (ruda by se dopravovala do kopce a prázdný vlak by jezdil z kopce), pak by to tak optimistické rozhodně nebylo. Cílem společnosti je dekarbonizovat důlní operace do roku 2030 a tento vlak má být jedním z kroků.

Připomeňme, že vlaky převážející železnou rudu v Austrálii mají i jiná prvenství nebo zajímavé vlastnosti. Např. vlak společnosti Rio Tinto je největším autonomně řízeným dopravním prostředkem.

