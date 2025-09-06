Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
Akumulátory, EV

Akumulátory se zvěšují: nové BMW iX3 dostává 108,7 kWh a až 805km WLTP dojezd

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Akumulátory se zvěšují: nové BMW iX3 dostává 108,7 kWh a až 805km WLTP dojezd
Spolu s tím, jak se zlepšují technologie akumulátorů, se zvětšuje i množství energie, které jsou schopné uložit baterie nových elektromobilů. BMW iX3 (NA5) zvládne skoro 109 kWh.
Lithiové akumulátory se stále posouvají dopředu, vylepšuje se postupně životnost, bezpečnost i energetická hustota. Velmi zajímavých výkonů by tak mělo být schopno dosáhnout nové BMW iX3 (NA5). Výrobce zde použil akumulátor se 108,7 kWh, což překonává dokonce elektrickou i7 (101,7 kWh) a je v podstatě na úrovni vlajkové lodi iX se 109,1kWh baterií. Akumulátor využívá 800V architekturu, což také znamená, že za 10 minut se nabije 309-372 km dojezdu při 400kW nabíjení. To je hodně zajímavé číslo.
 
BMW iX3 (NA5)
 
Od 10 do 80 % to má trvat 21 minut, což je ale dáno také tím velkým množstvím energie, kterou je akumulátor schopen pojmout. Na AC nabíjení (při parkování) se pak celý akumulátor od 0 do 100 % nabije za 11 hodin. Podle výrobce je spotřeba elektrického SUV 15,1-17,9 kWh/100 km a dojezd je tak dle normy WLTP 679 až 805 km. Podporováno je obousměrné nabíjení, tedy vůz může fungovat jako powerbanka a úložiště energie.
 
BMW iX3 (NA5)
 
Vůz dosahuje maximálního výkonu 345 kW (469 koní) a točivého momentu 645 Nm. Trvalý výkon po dobu 30 minut je 170 kW (231 koní), čehož by vůz nedosáhl ani trvalou jízdou při maximální rychlosti, která činí 210 km/h (elektricky omezena). Převodovka je 1stupňová, poháněna jsou všechna čtyři kola. Zrychlení z 0 na 100 km/h je pak za 4,9 sekundy.
 
BMW iX3 (NA5)
 
BMW iX3 má rozměry 4782 mm na délku, 1895 mm na šířku a je 1635 mm vysoké, postaveno je na rozvoru o délce 2897 mm. Není zrovna lehké, pohotovostní hmotnost činí 2360 kg včetně řidiče, užitečná hmotnost je 540 kg a celý vůz může vážit 2825 kg. Zvládne tahat přívěs o hmotnosti až 2000 kg. Pokud jde o zavazadlový prostor, ten má objem 520 litrů, resp. 1750 litrů po sklopení. Vepředu je ještě frunk s objemem 58 litrů.
 
BMW iX3 (NA5)
 
Vevnitř najdeme displej BMW Panoramic iDrive, přičemž systém infotainmentu lze ovládat dotykem nebo hlasem, pro ovládání jízdní dynamiky je tu systém BMW Heart of Joy. BMW Intelligent Personal Assistant nicméně prozatím není dostupný v češtině. Asistenti zahrnují systém Highway Assistant do rychlosti až 130 km/h, je schopný přejíždět mezi pruhy, sjíždění z dálnice pak lze potvrzovat pohledem do zpětného zrcátka. Je zde i parkovací asistent, systém předcházení kolizím, ukazatel rychlostních limitů, upozornění na přednost v jízdě. Cena modelu BMW iX3 50 xDrive byla stanovena na 1.725.100 Kč s DPH.
 

Doporučujeme náš obsáhlý článek o rozdílech v technologiích baterií.

Diskuze (6)
