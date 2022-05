Alder Lake HX jsou tu: převlečené desktopové procesory

Intel Alder Lake HX tak vycházejí z toho, co nejlepšího může nabídnout generace Alder Lake v podobě desktopových procesorů. Mobilní procesory nemohou mít srovnatelnou spotřebu jako desktopové, a tak tu jsou pochopitelně rozdíly především v maximálních taktech, které končí na 5 GHz.





V ostatních ohledech je to v podstatě to samé, čili až osm výkonných i slabších jader v konfiguraci 16C/24T, maximálně 32 EU v integrované grafice, výbava až 30 MB L3 cache a dokonce i podpora přetaktování včetně paměti a procesorových jader, ovšem někde je taktování jader omezeno. Plné možnosti taktování tak mají jen dva ze sedmi nových procesoru, a to 12900HX a 12800HX.

Procesory Alder Lake-HX jsou tak bezpečně nejvýkonnější mobilní CPU od Intelu, a to už jen proto, že nesou ne šest, ale plných osm jader P a jejich spotřeba končí na 157 W, díky čemuž lze dosáhnout v zátěži vyšších taktů. Omezený počet EU v integrované grafice zase vychází z toho, že jde v základu o desktopové čipy, které se ale stejně budou (alespoň většinou) montovat do notebooků vybavených samostatnou grafikou, takže na této výbavě stejně nesejde.

HX-Series: 55W / 157W — až 8 jader P, až 8 jader E, 32EU Xe LP

55W / 157W — až 8 jader P, až 8 jader E, 32EU Xe LP H-Series: 45W / 115W — až 6 jader P, až 8 jader E, 96EU Iris Xe

45W / 115W — až 6 jader P, až 8 jader E, 96EU Iris Xe P-Series: 28W / 64W— až 6 jader P, až 8 jader E, 96EU Iris Xe

28W / 64W— až 6 jader P, až 8 jader E, 96EU Iris Xe U-Series: 9W/15W 29W/55W — až 2 jádra P, až 8 jader E, 96EU Iris Xe

K těmto procesorům je pochopitelně zapotřebí samostatný čipset, který je připojen obvyklým rozhraním DMI (x8 Gen 4) a nabízí další množství linek PCIe Gen 4 i Gen 3, celkem 24 USB 2.0 či 3.x, osm SATA 6 Gb/s a Wi-Fi 6E. Většinu z toho ale v rámci notebooků pochopitelně nevyužijeme.





Intel také hlásí podporu pamětí DDR5 i DDR4, takže asi bude záležet na tom, co si zvolí výrobce počítače, což platí i pro volbu pamětí s ECC.

Alder Lake-S (LGA) vs. Alder Lake-HX (BGA): stejná velikost až na poloviční tloušťku

Vzhledem k tomu všemu je jasné, že Alder Lake-HX budou nabízet i velice podobný výkon jako Alder Lake-S, respektive ten by měl být v případě 12900HX naprosto stejný jako u procesoru 12900K omezeného na 157 W.

A kdy budou nové procesory na trhu? Intel uvádí, že letos jich nastoupí deset, a to od firem jako Dell, Lenovo, HP či jiných a konkrétně to budou notebooky ASUS ROG Strix Scar 17 SE, HP Omen 17, Gigabyte Aorus 17X/15X, MSI GT77 Titan a GE77/67 Raider, Lenovo Legion 7i a Dell Precision 7670/77700. Kdy přesně ale přijdou, to neprozradil.