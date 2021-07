Alder Lake mají být letos jen pro nadšence: série K a KF plus Z690

Tento postup Intelu se dal čekat jednak vzhledem k tomu, že velice podobnou věc už předvedl v době prvních Coffee Lake-S Refresh (9. gen. Core). Tehdy také procesory jako Core i7-9700K přišly na trh už na podzim 2018, zatímco zbytek následoval až na jaře 2019.

Ale jde také o to, že modelům generace Rocket Lake-S nebude dopřán ani rok na trhu ve vedoucí pozici, ale ty přece nástupem Alder Lake nemohou jen tak zmizet. Čili pokud se tato zpráva potvrdí, letos na konci roku bude mít Intel na trhu hned tři aktuální procesorové generace. Jde jednak o nejstarší Comet Lake-S, za něž v případě Core i3 a nižších modelů nepřišla žádná nová náhrada právě v podobě Rocket Lake-S. Ty tak budou zřejmě tvořit maximálně střední třídu s hi-endem v podobě Alder Lake-S a to s sebou přináší otázky, jak to bude s cenami a označením.

V případě cen má Intel manévrovací prostor, neboť už zaútočí i na 16jádrové Ryzeny, takže tu má interval mezi cca 500 a 800 dolarů, který dnes nevyužívá. A pokud jsou dnešní Core i9 generace Rocket Lake-S vybaveny jen osmi jádry, nevypadalo by dobře, aby mezi Core i9 patřily i 16jádrové Alder Lake-S. O tomto tématu se ještě moc nedebatovalo, ale když už se Intel rozhodl překopat názvy svých výrobních procesů , proč by to nemohlo potkat i procesory? Může tak jít třeba o Core i11, anebo snad i o zbrusu novou značku, o tom se jistě ještě budeme bavit, ale tato věc je na tom všem asi nejméně důležitá.

Igor Wallossek nám tak nyní sděluje, že letos na podzim se dočkají pouze ti, kteří mají zájem o nový Alder Lake v odemknuté verzi K či případně KF s deaktivovanou grafikou a k tomu dostanou na výběr pouze desky s čipovou sadou Z690. A jestli ty budou k dispozici pouze ve verzích pro paměti DDR5, nebo přijdou i modely pro DDR4, to se teprve ukáže. Zbylé slabší verze procesorů plus sady jako H670, B660 či B610 pak máme očekávat prý na CES 2022, což ještě není tak hrozné, neboť jde o veletrh odehrávající se na začátku ledna, ale tam dané produkty mohou být pouze představeny s pozdějším nástupem na trh.

Rovněž kolují zprávy o tom, že Intel nabízí nové čipsety se slevou, pokud budou použity na deskách s napájecím standardem 12VO (pouze 12V napětí). Ovšem výrobci desek už měli dokončit své modely pro klasický 24pinový ATX, takže modelů pro 12VO by měla být menšina. Je také otázka, zda desky pro 12VO budou skutečně vyžadovat nový zdroj, neboť klasické modely už stejně posílají téměř veškerý výkon do 12V větví, takže může prostě stačit vhodná redukce. Pokud jde o samotné napájení, nic by tomu nemělo bránit.

