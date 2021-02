Alder Lake-P se objevil se 14 jádry a 20 vlákny

Nový procesor byl spatřen, jak jinak, ve výsledcích testu Geekbench a jako obvykle nám v takovém případě nepůjde ani tak o výsledky, jako spíše o to, co o samotném procesoru prozradí daný záznam. Jde zde především o konfiguraci jader a je třeba také hned poznamenat, že zde máme co do činění s procesorem Alder Lake-P, čili s mobilním modelem. To ukazuje, že Intel by skutečně mohl ještě letos vypustit na trh mobilní i desktopové verze generace Alder Lake, jak má ostatně v plánu

Máme tu tak mobilní CPU, které disponuje celkem 14 fyzickými jádry a 20 vlákny. Tato jádra se přitom budou dělit na výkonnější Core a slabší Atomy a z této informace by se těžko dalo zjistit, jaký mix jader Core a Atom zde Intel použil. My ale víme, že pouze Core mají disponovat Hyperthreadingem, takže pokud jde o 14C/20T, vyplývá z toho, že tu bude šest jader Core a osm Atomů spojených v rámci Intel Hybrid Technology.

Dle záznamu bylo také toto CPU schopno dosáhnout taktu 4,7 GHz se základní frekvencí pouze 800 MHz. Ovšem právě takty se zcela jistě budou ještě dlouho ladit, ostatně takováto základní frekvence je až moc nízká i na vícejádrové mobilní CPU. Na druhou stranu turbo 4,7 GHz už vypadá dobře, ale opět, my se nedozvíme, kterých jader se to vůbec týká a můžeme se připravit na to, že vyznat se i v oficiálních specifikacích bude také nebývale složité.

Server VideoCardz si také připravil tabulku s dosud známými informacemi o konfiguracích procesorů Alder Lake, dle níž by testovaný model měl být na vrcholu své rodiny Alder Lake-P, která tak bude mít maximálně 6 velkých a 8 malých jader. Pak tu ale budou ještě desktopové Alder Lake-S, které nabídnou až 8 velkých i malých jader, přičemž Intel by neměl přestat do všech desktopových modelů integrovat grafiku, ovšem bude to jen základní verze GT1. A pokud někdo nebude mít zájem o desktopový procesor s Atomy, měl by mít na výběr verze čítající jen velká jádra Core, ovšem to nic nezmění na tom, že jich stále bude přinejlepším osm (8C/16T).

Takovouto situaci jsme tu ale ještě nikdy neměli, takže nezbývá než počkat na to, s jakou nabídkou Intel přijde. Jeho nabídka z hlediska počtu modelů je totiž už dnes oproti AMD velice bohatá a kombinace až 8 + 8 jader ji může spíše ještě rozšířit, a to i v případě, kdy některé kombinace vynecháme, s čímž by se ostatně mělo dle výše odkazované tabulky počítat.

