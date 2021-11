Alder Lake-S by měly s cenou začínat už na 119 USD, co na to AMD?

Donedávna jsme tu měli coby nejnovější Intely procesory Rocket Lake-S, které začínají na 157 dolarech v případě Core i5-11400F. Nic levnějšího Intel z dané generace nenabídl, zatímco AMD je na tom aktuálně ještě hůř, neboť jeho nejslabší desktopový Ryzen 5000 začíná až na 299 USD, případně pak 259 USD, pokud počítáme i APU Ryzen 5 5600G. Nyní to přitom vypadá, že AMD Intelu velkoryse přenechává celý trh s levnějšími desktopovými procesory, na němž už má leda tak staré Zen+ a i ty už z nabídky obchodů rapidně mizí a výjimečně lze najít Zen 2.

AMD ale nemá na výběr, respektive má omezené kapacity, které logicky používá pro výrobu takového zboží, z nějž koukají vyšší zisky. Intel by ale měl na trh dostat nové a moderní Alder Lake-S za ceny, jež mají začínat už na 119 USD

Intel ovšem také nemá moc na výběr, pokud nechce trh s levnějšími desktopovými procesory zanedbávat tak jako AMD a zároveň nechce, aby jeho nabídka působila směšně. Jedině že by snad oprášil právě Rocket Lake-S a nabídl je v roli Celeronů, Pentií a nanejvýš Core i3, ale dle uvedené ceny 119 USD budou nové modely Core i3 tvořeny právě čtyřjádrovými Alder Lake-S.

Jak na tom ale budou Celerony a Pentia, čili procesory s obvyklou cenou pod 100 USD, to ještě není úplně jasné, ale Intel tu zřejmě opět opráší Comet Lake-S, anebo prostě nasadí ty nejméně povedené Alder Lake-S osekané na dvě jádra, vypne jim Hyper-threading, deaktivuje turbo, atp.

Uvedených 119 USD ale má platit pro Core i3-12100F, nejlevnější model své řady, který by se ale s takovou cenou téměř vyrovnal procesoru Core i3-10100 či 10105 se zapnutým iGPU, čili jisté navýšení cen oproti Comet Lake-S asi očekávat lze, ale to si Intel bude moci dovolit právě i kvůli tomu, že v této cenové hladině mu AMD ničím nekonkuruje, leda snad pomocí APU Ryzen 3 5300G, ale to není v maloobchodní nabídce.

Velice zajímavý by ale skutečně měl být Core i5-12400F , o němž se právě v tomto ohledu mluvilo už dříve. Ten totiž dokáže konkurovat modelu Ryzen 5 5600X, ovšem jeho cena by měla být o třetinu nižší (cca 200 USD).

Vypadá to tak, že nástup slabších "non-K" verzí Alder Lake-S bude pro AMD tvrdý oříšek, a my bychom se tak mohli dočkat zajímavých cenových úprav, neboť přinejmenším pro Ryzen 5 5600X nebude možné, aby byla dále držena aktuální cena, která nedávno ještě spíše vzrostla. Ale to bude aktuální až poté, co zbylé Intely přijdou na trh společně s levnějšími deskami.



