Alder Lake-S i P v blokových diagramech, jaké by mohlo být uspořádání?

Intel Alder Lake bude konečně opět ucelená procesorová generace zahrnující desktopové i mobilní procesory, přičemž Intel by měl opět připravit i HEDT procesory, které budou zase založeny na serverové generaci Sapphire Rapids.



InstLatX64 nyní na Twitteru zveřejnil svou představu o tom, jaké by mohlo být uspořádání jader procesorů Alder Lake S, P i M. Nejde tak o nic oficiálního, ale o diagramy založené na tom, co o procesorech Intelu dosud uniklo na veřejnost, aby si je mohli lépe představit ti, kteří se neradi hrabou v tabulkách.

Na uspořádání zde v podstatě nezáleží, neboť to nijak nereflektuje skutečnou velikost procesorových jader, stejně jako grafických jader. Nelze tak říci, že slabší jádra Gracemont zaberou v počtu čtyř na čipu jen o trošku větší prostor jako jedno výkonné Golden Cove, i když je zřejmé, že menší opravdu budou.

Zde se tak na prvním obrázku koukáme na Alder Lake-S pro desktopy, který nabídne konfiguraci až 8+8+1, čili 8 silnějších a 8 slabších jader plus základní grafiku Xe GT1. Zajímavé je, že Gracemont by zde měly sdílet nejen L3 cache, ale také L2 cache, i když se stále slušnou kapacitou 2 MB na čtyři jádra. Uvidíme, jak to bude. L3 cache v případě Golden Cove by ale pochopitelně měla být sdílená všemi, a to v kapacitě 24 MB na procesor.

Alder Lake-P pro mobilní nasazení bude dostupný v maximální konfiguraci 6+8+2, čili silnějších jader tu bude méně, ale zato se dočkáme silnější grafiky, která logicky zabere na čipu jimi uvolněné místo. Konkrétně to dle již dříve uniklých roadmap má znamenat až 32 EU v grafice GT1 a až 96 EU v GT2.

V případě úsporných Alder Lake-M, čili v podstatě nástupců Lakefield s TDP do 7 W, můžeme počítat s jedním velkým jádrem a čtyřmi malými a grafikou GT1,5. Jde tu konkrétně o tabletové verze s maximálním počtem 64 EU v grafice, neboť Alder Lake-M pro ultratenké notebooky mají nabídnout konfiguraci 2+8+2, respektive 2C+8c+96EU.

Intel tímto dostane příležitost vytvořit z hlediska konfigurací jader a iGPU ještě složitější nabídku procesorů než kdy dříve, což je výzva i pro jeho marketing, který by měl veřejnosti nějak srozumitelně vysvětlit, že není jádro jako jádro. Uvidíme tak, zda náhodou i do světa procesorů Core nezasáhnou třeba označení Silver, Gold a Platinum, jaká Intel používá mezi serverovými procesory nebo i mezi levnějšími desktopovými čipy (Pentium Gold).

Anebo se snad pojede ve stávajících kolejích a prostě se bude pokračovat s 12. sérií Core, kde Core i9 "Alder Lake-S" budou mít vyhrazené konfigurace jako 8+8+1 a 8+6+1 a tak dále? V každém případě je nástup hybridní architektury dobrá a vhodná příležitost k tomu, aby Intel provedl po 11 procesorových generacích zásadní změny v označování.



