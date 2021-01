Alder Lake-S se objevil se 16 jádry a DDR5-4800

Dnes už můžeme brát přepis rozhovoru mezi Susquehannou a Intelem jako zdroj spolehlivých informací, neboť některé se už potvrdily, a to konkrétně zpoždění Ice Lake-SP a nástup nového výkonného ředitele firmy. A dle nejnovějších informací týkajících se výkonu Rocket Lake-S se nelze ani divit tomu, že daný přepis o těchto procesorech mluví jako o nešťastné volbě a procesorech s příliš velkým čipem i spotřebou.

Těžko říci, zda by Intel opravdu tyto procesory nyní nejraději už vymazal z historie a zda by raději přinesl další verzi architektury Skylake, kterou už ale v podstatě nebylo kam rozvíjet, neboť Intel zde zřejmě vystřílel všechny náboje, co se týče taktů, počtu jader i konfigurací procesorů s ohledem na podporu Hyperthreadingu a podobně. Možná že by se zadařilo nacpat pod IHS ještě větší čip s celkem 12 jádry, ale to už by stejně moc nepomohlo.

Intel by mohl také tuto generaci celou přeskočit a soustředit se na vývoj právě generace Alder Lake-S a její co možná nejbližší nástup. Něco podobného si ale už jednou vyzkoušel, když přecházel na 14nm proces, který ve své době také procházel porodními potížemi, ale to ještě nebylo nic proti vývoji 10nm procesu. Tehdy 14nm procesory Broadwell pro desktopy až na dva nevýznamné kusy nedorazily a Intel ani nechtěl přinést refresh předchozí 22nm generace, takže jednu generaci v podstatě přeskočil, což mu se mu ovšem finančně vymstilo a později firma uvedla, že nic takového už nikdy neudělá.

V každém případě Rocket Lake-S je už téměř tu, už je nikdo nevymaže, a my se můžeme v myšlenkách přesouvat ke generaci Alder Lake-S, již dle všeho brzdí především stále nízká výtěžnost 10nm procesu, ale čekat se bude i na širší dostupnost pamětí DDR5. Nyní se ukázal nový vzorek 16jádrového Alder Lake-S, který má dle následujícího záznamu základní takt 1,8 GHz a turbo 4 GHz, na všech jádrech nabízí Hyperthreading a dále bylo detekováno 10x 1,25 MB L2 cache a 30 MB L3 cache.

Genuine Intel(R) 0000 1.80GHz (16C 32T 1.8GHz/4GHz, 10x 1.25MB L2, 30MB L3)

Celkem deset 1,25MB částí paměti L2 cache nám v tom všem trošku hapruje, ale to může být prostě jen špatná detekce v rámci softwaru, anebo také ne. Procesory Alder Lake-S totiž budou mít 8 výkonných jader Core a 8 slabších Atomů, které nemají podporovat Hyperthreading. Právě proto by mělo realitě odpovídat označení 24T na následujícím obrázku, respektive jde o procesor s konfigurací 16C/24T. A jaké je rozdělení pamětí cache mezi všechna ta jádra, to zatím není jasné.





Dále nám tento výpis ukazuje, že CPU obsahuje 32 EU (Exec. Unit) tvořících 256 shaderů s taktem 1,5 GHz. Vypadá to tak, že Alder Lake-S na tom budou s integrovanou grafikou velice podobně nebo rovnou stejně jako Rocket Lake-S, které budou mít právě maximálně 32 EU. Nicméně grafická mikroarchitektura se má z verze 12.1 posunout na verzi 12.2.

Je také dobré vědět, že Alder Lake-S si na fotografiích rozhodně nespleteme. Po mnoha generacích čtvercových paticových CPU Intelu pro desktop budou mít obdélníkový tvar a využijí patici LGA 1700.

A co bude dále? Po Alder Lake-S očekáváme procesory generace Raptor Lake-S s jádry Golden Cove (či Ocean Cove) a slabšími Gracemont. Zda ale půjde ještě o 10nm procesory vyráběné Intelem, nebo zcela jiným procesem cizí firmy, to se teprve uvidí.

Ceny souvisejících / podobných produktů: