Aliens: Dark Descent: gameplay trailer připravované taktické akce

Jsou to už cca 4 dekády od natočení prvních dvou filmů (Alien: 1979, Aliens: 1986), které tuto ságu nastartovaly a vytvořily velké množství fanoušků nejen ikonických smrtonosných monster (), ale takénebo Vasquezové. A jak to tak bývá, herní průmysl na to také reagoval ve snaze se svézt na síle tohoto unikátního universa, ale s kvalitou těch her to bylo různé . Při ohlášení další nové tak byla vždy spíše na místě otázka, jak to tentokrát zase dopadne. Přesto ale právě ze světa Vetřelců vzešlo několik ve své době nezapomenutelných herních skvostů: