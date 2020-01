Alienware AW2521HF: herní LCD orientované na rychlost

Herní monitory jdou cestou zvyšování obnovovací frekvence řízené s grafickou kartou a vypadá to, že už zanedlouho se budou na trhu běžně nabízet modely s 240 Hz, jichž je dnes jen několik. Alienware AW2521HF je 25palcový panel, který bude vypuštěn na trh 11. března s cenou 499 USD.

Z hlediska obnovovací frekvence se zařadí mezi nejrychlejší herní monitory, i když je třeba dodat, že společnosti Asus i Acer už ohlásily notebooky, které nabídnou dokonce 300Hz displeje. Nicméně jde o odlišné produkty, jejichž specifikace už také nutí k zamyšlení, od kolika Hertzů už jde spíše o rozmařilost a snahu výrobců nabídnout něco lepšího než ostatní bez ohledu na to, zda z dané věci bude mít zákazník vůbec nějaký užitek. Nicméně zákazník má stejně vždy poslední slovo, takže to závisí především na něm.

Alienware AW2521HF na své 25" obrazovce nabídne rozlišení 1920 x 1080, což je vzhledem k obnovovací frekvenci celkem pochopitelné a dále pak slibuje odezvu 1 ms. Přichází také s podporou Adaptive Sync jak pro Radeony (FreeSync), tak pro GeForce (G-Sync Compatible). Není se také třeba obávat změn barev a jejich invertování spojeného s panely TN, neboť Alienware použili IPS, který má mít 99% pokrytí barevného prostoru sRGB.

Všimnout si můžeme také tenkých rámečků a rozkročeného stojanu. Tlačítka pro nastavení jsou z pohledu uživatele na pravé straně vzadu, nechybí samozřejmě podsvícení, a to vcelku decentní a především pak flexibilita včetně nastavení výšky. Nožky podstavce jsou také velice tenké, takže nebudou bránit tomu, abychom na ně umístili klávesnici, pokud snad někdo rád sedí u svého monitoru velice blízko (což by neměl), ovšem to se také bude hodit pro odložení klávesnice tak, aby nepřekážela na stole.

Jak je také vidět, Alienware AW2521HF není žádný střízlík a na nějaké tenké provedení si zde výrobce vůbec nehraje, ale to není z přímého pohledu zpředu ani moc patrné. Barevné provedení je pouze jedno, a to tmavě šedé, ovšem podsvícení je RGB a může reagovat na to, co se odehrává na samotné obrazovce. K tomu poslouží software AlienFX. OSD menu zase nabídne různé herní funkce jako čítač snímků za sekundu, apod.

