Alienware uvádí na trh 360Hz monitor i futuristický desktop Aurora R11

Alienware AW2521H využívá 24,5palcový IPS panel s rozlišením Full HD a dobou odezvy 1 ms (ze šedé na šedou). Dell rozšiřuje před vánočními svátky portfolio herních produktů pod značkou Alienware. Jednou z nejočekávanějších novinek je jeden z prvních monitorů na světě, který se může pochlubit obnovovací frekvencí 360 Hz využívá 24,5palcový IPS panel s rozlišením Full HD a dobou odezvy 1 ms (ze šedé na šedou).

Nechybí podpora známé technologie Nvidia G-Sync ani nového nástroje Nvidia Reflex Latency Analyzer, který změří vstupní odezvu vaší počítačové sestavy od kliknutí na tlačítko myši až po zobrazení výsledku na monitoru. Alienware podporuje tento analyzér také u svých myší AW610M, AW510M a AW310M. Alienware AW2521H se začne prodávat během listopadu, a to v barevné variantě Dark Side of the Moon. Zatím známe americkou cenu, která se zastavila na 900 dolarech, v přepočtu více než 20 000 Kč bez DPH.

Tento měsíc přinese Alienware do obchodů značka také dva další herní monitory. Alienware AW2721D se chlubí 27palcovým panelem IPS Nano Color pro syté a konzistentní barvy bez ohledu na pozorovací úhel. Mezi specifikacemi nalezneme rozlišení QHD, obnovovací frekvenci 240 Hz a opět odezvu displeje 1 ms. Kvalitu jasu, kontrastu a barevného podání potvrzuje certifikace VESA DisplayHDR 600. Nvidia také monitor certifikovala jako G-Sync Ultimate. Za tento model si prodejci řeknou 1 100 dolarů, v přepočtu bezmála 25 000 Kč bez DPH.

Na své si přijdou také milovníci velkých zakřivených monitorů. Alienware AW3821DW využívá 37,5palcový panel IPS Nano Color s rozlišením WQHD+, obnovovací frekvencí 144 Hz a zakřivením 2300R. Stejně jako u výše uvedeného modelu AW2721D nechybí certifikace VESA DisplayHDR 600 ani Nvidia G-Sync Ultimate. Největší z uvedených monitorů se na pultech obchodů objeví s největší cenovkou – 1 900 dolarů neboli 43 000 Kč bez DPH.

Se samotným monitorem byste si ovšem příliš zábavy neužili, proto se na trh dostane i herní PC Alienware Aurora R11. Tento desktop s futuristickým designem je vhodný jak pro hráče, tak tvůrce grafiky. K dispozici bude v konfiguracích s až desetijádrem Intel Core i9-10900KF a grafickou kartou ze série Nvidia GeForce RTX 30. Výrobce slibuje inovativní systém chlazení, které využívá „teplovodivé trubice o průměru 10 mm s integrovanými odpařovacími komorami“ a „dvouosý ventilátor s pojistným ventilem protitlaku“. Komponenty uvnitř šasi lze vyměnit i bez použití speciálního nářadí.

Aurora R11 je již ve vybraných konfiguracích k dostání na českém trhu. Nejdostupnější konfigurace se šestijádrem Core i5-10600KF, GeForce RTX 2060 Super, 16GB DDR4 a 1TB SSD se prodává za cenu okolo 53 tisíc korun. Někteří prodejci už uvádí cenu okolo 110 tisíc korun pro nejvyšší verzi s desetijádrem Core i9-10900KF, GeForce RTX 2080 Ti, 64GB DDR4 a 2TB SSD.

Zdroj: Tisková zpráva

Ceny souvisejících / podobných produktů: