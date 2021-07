ALMA spatřila materiál pro zrod exoměsíců u obrovské exoplanety

Obvykle jsou exoplanety odhaleny nepřímo sledováním radiální rychlosti hvězdy nebo změn v jejím jasu, čili tranzitní metodou. Právě té vděčíme za největší porci z více než 4000 potvrzených exoplanet a toto číslo bude růst i díky satelitu TESS, který rovněž sleduje tranzit planet přes tvář jejich hvězd. Těžko ale přitom odhalí formující se měsíce v cizích systémech a pro tento účel už je nutné takový objekt spatřit přímo, což se pochopitelně může podařit spíše jen u zvláště velkých a jasných objektů.

Exoplaneta PDS 70c vzdálená přibližně 370 světelných let takovým objektem je. Dosud neskončil její zrod, jak ukazuje i okolní disk materiálu, v němž Atacama Large Millimetre/submillimeter Array (ALMA) detekovala dost hmoty, z níž by se mohly vytvořit tři velké měsíce srovnatelné s naším.

Díváme se tu tak na celý systém hvězdy PDS 70 (T Tauri), která je sama ani ne deset milionů let stará, čili v její blízkosti se dosud tvoří samotné planety. Jde tak o hvězdné novorozeně, kterému chybí ještě cca 90 milionů let do dosažení hlavní posloupnosti a jako T Tauri je velice aktivní, proměnná a jasná.

Exoplaneta PDS 70c je už nyní asi čtyřikrát těžší než Jupiter a obal kolem ní je právě onen materiál, v němž by měly být později stvořeny další objekty, ovšem něco z toho si jistě časem přitáhne také samotná PDS 70c.

Dle sledování pomocí ALMA má průměr disku kolem této exoplanety asi jeden AU, čili vzdálenost Slunce - Země a samotný protoplanetární disk hvězdy PDS 70 se může stát základem mnoha dalších planet. A jako obvykle se můžeme těšit na to, že ještě lepší pohled na tento systém nám má poskytnout nový Webbův dalekohled

