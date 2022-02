Alt Avatar Motion Controller: náhrada za herní klávesnice

Je skutečně odvážné si myslet, že někdo přijde se vstupním zařízením, které dokáže nahradit klávesnici při ovládání PC her. Ta sice pro ně nepředstavuje dokonalé zařízení, ovšem je nedílnou součástí našich počítačů, což je v tomto případě to nejdůležitější. Alt Avatar Motion Controller by tak vždy představoval něco navíc, co si mohou pořídit hráči, podobně jako joystick nebo gamepad, zatímco klávesnice zůstane nezbytnou stálicí.

Když ale pomineme otázku, zda má vůbec nějaká periferie šanci vystřídat a zcela nahradit klávesnici, a to byť jen z pohledu hráčů, můžeme se zaměřit na samotné zařízení Alt Avatar Motion Controller. Je třeba zdůraznit, že o myš se tu nejedná, neboť tu tento ovladač nahradit nedokáže, čili jde v jeho případě o funkce zajišťované pouze klávesami a v případě FPS her jde o pohyb herní postavy, skákání, plížení, výběr zbraní či další různé funkce. Ale to už bude záviset i na tom, jakou myš máme ve výbavě a co ta umožní.

Jde tu o celkem tři malé analogové joysticky, pravý pro palec, velký pro ukazovák a levý pro další prsty, tedy v případě, že využijeme levou ruku. Zařízení má ale osově souměrný tvar, takže bude stejně dobře pasovat i pod pravou ruku.

Pomocí hlavního velkého joysticku tak můžeme ovládat směr pohybu postavy, přičemž ten má pod sebou také programovatelné kolečko fungující jako volant, což se bude zřejmě hodit pro hry, v nichž můžeme usednout také do různých vozidel. Krom toho je tu také skryto celkem osm tlačítek s možností programování pomocí maker.

Další dva postranní joysticky mohou mít funkce třeba pro plazení či skákání, respektive vše možné, co na ně naprogramujeme. Edward Larkin přitom uvádí, že svůj ovladač Alt Avatar Motion Controller zdokonaluje už šest let a brzy bude připraven přijmout první objednávky. Kvůli globálnímu nedostatku čipů ale dle svých slov nebude v blízké budoucnosti schopen skutečně rozjet masovou produkci, čili nabídka bude omezená.



Dle serveru PCGamer bude cena 250 dolarů, což není málo a dle Larkina je důvodem i to, že části ovladače budou vyráběny v USA. K dispozici budou také pouze ovladače a software pro Windows.

