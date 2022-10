Amazon Kindle Scribe dovolí zapisovat poznámky pomocí dotykového pera

Amazon Kindle Scribe tento problém řeší, neboť se vydává více cestou tabletu a ke čtečce dostanete také dotykové pero. Díky němu můžete do dokumentů přímo zapisovat rychleji a pohodlněji. Pero se ke čtečce přichytává magneticky podobně jako

Elektronické čtečky knih Amazon Kindle jsou s námi už pěknou řádku let, a i když dovolovaly zapisování poznámek, to bylo poměrně zdlouhavé. Nová verze čtečkytento problém řeší, neboť se vydává více cestou tabletu a ke čtečce dostanete také dotykové pero. Díky němu můžete do dokumentů přímo zapisovat rychleji a pohodlněji. Pero se ke čtečce přichytává magneticky podobně jako Apple Pencil 2 k novějším iPadům. Na rozdíl od něj ale nevyžaduje nabíjení.

Pero bude existovat ve dvou variantách Basic a Premium. V obou případech je podporována možnost nastavení tloušťky čáry, funkce zvýrazňovače, gumy a funkce zpět. Toto vše je dostupné přes příslušná nastavení v menu. Pero Premium toto trochu ulehčuje, neboť disponuje funkcí gumy a programovatelným tlačítkem, při jehož zmáčknutí může pero fungovat nejen jako guma, ale také jako zvýrazňovač, nebo může otevřít menu pro zapisování poznámky. Ty lze totiž psát nejen do dokumentu samotného, ale také do separátních "samolepek" přiřazeným k jednotlivým stránkám, takže nepřekáží v samotném textu knihy nebo dokumentu. Toto bude fungovat i pro dokumenty Microsoft Word a od začátku roku 2023 bude Word nabízet možnost poslat dokument do Kindlu.



Kindle Scribe má 10,2" e-ink displej s hustotou bodů 300 ppi. Tloušťka čtečky je jen 5,8 mm, k dispozici je přední osvětlení displeje, který má úpravu proti odleskům. Výdrž na baterie Amazon okomentoval jen slovem "měsíce". Při výrobě bylo využito 100 % recyklovaného hliníku a 48 % recyklovaných plastů, také obal je plně recyklovaný. K dispozici budou verze s kapacitou 16 GB, 32 GB a 64 GB, přičemž cena bude začínat na 339 USD.