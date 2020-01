Amazon Music útočí na Apple Music, má už 55 milionů předplatitelů

Mezi hudebními streamovacími službami to vře a snaží se získat co nejvíce zákazníků. Spotify v tomto zatím vede s uživatelskou základnou 248 milionů posluchačů, z čehož je 113 milionů platících. Na druhém místě je Apple Music, u něhož poslední čísla hovoří o 60 milionech. Tomu ale hodně šlape na paty u nás poměrně neznámá služba Amazon Music, o níž se dosud moc nemluvilo (u nás i kvůli tomu, že zde není zatím dostupná). Ta totiž za poslední rok vzrostla o 50 % a nyní je už na 55 milionech platících posluchačů. A to má i bezplatné plány, které v tomto čísle nejsou zahrnuty.

Ten základní je tedy zdarma, jen je nutné počítat s reklamami. Dále je tu speciální bezplatný plán pro předplatitele Amazon Prime. Ty mohou mít omezený výběr dvou milionů písní (z celkových 50 milionů) bez reklam. Je tak téměř jisté, že některé z písniček, které by si člověk chtěl poslechnout, nemusí být součástí tohoto bezplatného výběru.

Amazon Music Unlimited už nabídne celou kolekci a rovněž žádné reklamy. Chce-li člověk ušetřit a smíří se s tím, že může poslouchat jen na jediném zařízení (Amazon Echo nebo Fire TV), může mít přístup za $3,99 měsíčně. Další je Amazon Music Unlimiited bez omezení přehrávání na jednom zařízení, tedy ekvivalent toho, co nabízí Spotify nebo Apple Music. To už uživatel zaplatí $9,99, případně $7,99, které platí pro předplatitele Prime. Jako poslední je tu Amazon Music HD pro audiofily za $14,99 ($12,99 pro předplatitele Prime).

Ceny souvisejících / podobných produktů: