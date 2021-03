Amazon nejspíš chystá rodinného robota. Ovládá se hlasem a najde ztracené klíče

S chytrými reproduktory se zákazníci postupně sžili, nastal tedy čas na domácí roboty? Amazon doufá, že ano, proto do vývoje takového produktu investuje spoustu peněz. Podle zdrojů webu Insider pracuje americký gigant na robotovi s kódovým označením Vesna. Vývoj údajně probíhá přibližně čtvrtým rokem a v současné době se na něm podílí přes 800 zaměstnanců. Produkt by měl být aktuálně ve „fázi pozdního prototypu“, takže teoreticky blízko k dokončení. Přesto může chvíli trvat, než se dostane k prvním zákazníkům. Amazon se totiž obává, že tento projekt fiaskem podobně jako Fire Phone . Vlastní smartphone firma uvedla na trh v roce 2014, ale kvůli nízkým prodejům prodělala 170 milionů dolarů.

Amazon má ve svém portfoliu třeba létající kameru Ring Always Home

Ačkoliv získal web Insider informace od šesti zaměstnanců Amazonu, kteří si pochopitelně přáli zůstat v anonymitě, prozatím o novém robotu nemáme k dispozici mnoho podrobností. Robot Vesta, který svůj interní název dostal příznačně po římské bohyni rodinného krbu, by měl rozšiřovat schopnosti současných chytrých reproduktorů a displejů ze série Echo. S hlavním rozdílem, že se bude umět sám pohybovat po bytě díky integrovaným kolečkům. Základem tedy bude virtuální asistentka Alexa a ovládání pomocí hlasových povelů. Kromě navigace po bytě a komunikace se členy domácnosti se robot zvládne spojit s dalšími chytrými zařízeními v domě, které jsou součástí ekosystému Alexa.

Zatím nemáme k dispozici jediný obrázek chystané novinky. Můžeme ovšem předpokládat, že půjde o velmi kompaktního robota. Zdroje hovoří o velikosti „dvou malých koček“, očekává se tedy výška okolo okolo 30 cm. Vesna údajně dostane do vínku dotykovou obrazovku, podobně jako to známe ze zařízení Echo Show. Chybět by nemělo ani několik mikrofonů a kamer, které umožní komunikaci s okolím a navigaci v prostoru. Spekuluje se také o senzorech pro monitorování okolní teploty nebo vlhkosti a kvality vzduchu. Dále bude k dispozici také malý oddíl pro transport předmětů a „zasouvací tyč s kamerou“. Hovoří se o podpoře strojového vidění, která umožní robotovi hledat po bytě ztracené předměty, jako jsou klíče nebo peněženky.

Ačkoliv Amazon dává vývoji svého rodinného robota nejvyšší prioritu, ani sám americký gigant zpočátku nepočítá s vysokými prodejními čísly. Zpočátku by tak Vesna mohla být dostupná v omezeném počtu kusů jen pro zákazníky s pozvánkou – podobně jako v případě fitness náramku Amazon Halo. Kromě obavy, že zákazníci nebudou mít zájem o domácího robota ze samotného principu (např. obavy kvůli ochraně soukromí), bude úspěch či neúspěch produktu záviset také na prodejní ceně.

