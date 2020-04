Amazon příští měsíc vydá 2 hry, chystá i konkurenci pro Google Stadia

Amazon vstoupil do videoherního průmyslu v roce 2014, kdy zakoupil platformu Twitch. Ve stejném roce americký gigant oznámil, že v rámci Amazon Game Studios začne vydávat i počítačové hry (dosud se zaměřoval na mobilní hry). V roce 2016 skutečně oznámil tři tituly, které plánuje vydat: Breakaway, Crucible a New World. První jmenovaný, multiplayerový zástupce žánru beat 'em up navržený pro streamery, byl zrušen dva roky po oznámení. Zbylé dvě hry ovšem zůstávají ve vývoji a zdá se, že vydány by mohly být už příští měsíc, a to pro Windows PC. Nasvědčují tomu informace zveřejněné deníkem The New York Times.

Crucible

A co všechno víme o připravovaných hrách? Crucible je označován jako střílečka z pohledu třetí osoby zasazená do sci-fi prostředí, která v mnohém připomíná League of Legend nebo Dota 2. Během vývoje, který měl údajně začít již v roce 2014, došlo k výrazným změnám, především s cílem nabídnout kvalitní online režim a možnosti streamování přes Twitch. Druhým titulem vydaným v květnu se údajně stane New World, přičemž testování uzavřené beta verze začne nejspíš ještě tento měsíc. Titul žánru MMORPG bude zasazen do poloviny 17. století a úkolem hráče bude kolonizovat fiktivní kontinent vytvořená podle Ameriky. Součástí bude hledání zdrojů, výroba předmětů i souboj s ostatními hráči, chybět přitom nebudou ani fantastické prvky. Amazon využil svůj herní engine Lumberyard.

New World

Plány Amazonu v herním průmyslu jsou ovšem mnohem větší. Kromě vydávání vlastních her chce společnost přinést vlastní službu, která by umožnila streamování her z cloudu. Uživatel by tedy nepotřeboval výkonný herní stroj, aby si mohl zahrát nejnovější a graficky náročný titul – stačilo by dostatečně kvalitní připojení k internetu. Jinak řečeno, služba bude fungovat velmi podobně jako Google Stadia nebo Nvidia GeForce Now. Ačkoliv je streamování často považováno za budoucnost her, problémy dvou výše uvedených platforem ukazují, že začátky budou poměrně složité. Amazon, kromě jiného jeden ze světově nejvýznamnějších poskytovatelů cloudových řešení na světě, si ovšem nechce nechat ujet vlak.

V tuto chvíli není jasné, jak přesně bude služba fungovat, neboť i v případě streamovaných her existují rozdíly. Prozatím známe pouze interní kódové označení Project Tempo. Původně bylo plánováno spuštění v omezené verzi ještě do konce letošního roku, kvůli pandemii onemocnění COVID-19 by se ovšem mohlo uvedení zpozdit do roku 2021. Do té doby by nás Amazon mohl překvapit dalšími herními tituly, ve vývoji by totiž mělo být několik dalších, dosud neoznámených projektů. Dodejme, že Amazon Game Studios zahrnují tři patrně relativně samostatně fungující studia v Seattlu, Orange County a San Diegu.

