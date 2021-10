Amazon se ohrazuje: neobviňujte New World, za mrtvé karty mohou jejich výrobci

Jak jsme uvedli nedávno, první ostrá verze přinesla dle stížností hráčů smrt dalším grafickým kartám, přičemž je třeba se přinejmenším pozastavit nad tím, proč se mluví právě o této hře. Jiné tituly jsou jistě také velice náročné na výkon, přičemž dle staršího vyjádření firmy EVGA se mělo týkat o problém některých nekvalitně vyrobených karet, a to z hlediska pájení. Tato výrobní vada se pak měla projevit až ve vysoké zátěži, nicméně nejde pouze o EVGA, ale přinejmenším ještě o karty od Gigabyte.

Vypadá to ale, že se prostě sešly dvě okolnosti, a sice nekvalitní výroba a velice vysoká zátěž karty v New World, které způsobily, že některé karty prostě nevydržely a selhaly. Jde ale o problém, který je třeba řešit a přinejmenším vysvětlit, ostatně dnes by již pomalu mohly v některých případech dobíhat záruční lhůty prvních zakoupených výkonných GeForce RTX 3000.

Zmínit také můžeme zkušenosti firmy PowerGPU, výrobce PC, který dle svých slov řešil pouze karty od firmy EVGA, a to hlavně RTX 3090, pak několik RTX 3080 a pak i jednu RTX 3080 Ti, čili rozhodně ne tak starou kartu. To by naznačovalo, že EVGA může mít poněkud větší problémy s fluktuující kvalitou výroby.

A pak tu máme nejnovější vyjádření Amazonu, který prohlašuje, že neobjevil ve své hře žádnou chybu, která by mohla mít za následek ničení grafických karet. Znovu tak říká, že jde o problém samotných výrobců karet týkající se kvality a že sama EVGA už přiznala vinu na své straně. Amazon nakonec uvádí, že New World je pro hardware bezpečná hra a pokud se někdo setkal s jeho selháním, měl by kontaktovat výrobce (viz hardwareluxx.de ).

Vzpomenout můžeme také na už rok staré problémy s prvními verzemi RTX 3080 a 3090 , které se týkaly právě napájecího systému a jeho kondenzátorů. Mnohé GeForce Ampere tak byly často nestabilní (ovšem neumíraly), na což pak NVIDIA reagovala prostě tak, že v rámci ovladačů upravila profil turba a snížila maximální takty, což bylo ale jen dočasné řešení, než nastoupily nové verze karet s vylepšeným napájecím systémem.

