Amazon testuje svůj satelitní internet Project Kuiper, dosáhl okolo 1,2 Gbps

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Amazon testuje svůj satelitní internet Project Kuiper, dosáhl okolo 1,2 Gbps
Muskův Starlink bude mít brzy konkurenci. Amazon připravuje svůj satelitní internet Project Kuiper a v prvních testech dosáhl rychlosti 1,2 Gbps.
Satelitní internet byl před příchodem Elona Muska extrémně drahou a velmi pomalou záležitostí. To se s příchodem Starlinku změnilo. Síť společnosti SpaceX ale bude mít brzy další konkurenci. Své chystá totiž i společnost Amazon. Její satelitní internet nese název Project Kuiper (zůstalo mu kódové interní označení) a do vývoje se dostal v roce 2018. Roku 2020 získal licenci od FCC pro provoz a první dva prototypy byly umístěny na oběžnou dráhu v říjnu 2023. Letos v dubnu pak byla vynesena první várka produkčních satelitů, a to konkrétně 27 kusů. Finální varianta služby ale bude založena na 3232 satelitech na nízké oběžné dráze Země.
 
Konkrétně by mělo jít o vzdálenosti mezi 590 a 630 kilometry nad povrchem. Vyneseny budou více než 20 vesmírnými lety, o které se postará hned několik společností, a to včetně konkurenčního SpaceX. Mezi dopravci bude ještě Arianespace, Blue Origin a ULA. Pokud jde o rychlost, běžný model má nabídnout rychlosti do 400 Mbps, ultra-kompaktní verze by měla končit na 100 Mbps a naopak průmyslová varianta se má dostat až na 1 Gbps.
 
Právě ta byla nedávno otestována a v maximu se dostala až k téměř 1290 Mbps, přičemž průměrem bylo necelých 1189 Mbps. To je velmi slušná rychlost (skoro 150 MB/s) a odezvy byly obvykle mezi 45-50 ms. Jaká bude cena tohoto připojení, to se zatím neví. Každopádně první zákazníci by měli mít možnost využívat službu ještě letos a do poloviny roku 2026 musí být na orbitě minimálně polovina satelitů (podmínka licence udělené FCC).
 

