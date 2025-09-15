Amazon testuje svůj satelitní internet Project Kuiper, dosáhl okolo 1,2 Gbps
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Muskův Starlink bude mít brzy konkurenci. Amazon připravuje svůj satelitní internet Project Kuiper a v prvních testech dosáhl rychlosti 1,2 Gbps.
Satelitní internet byl před příchodem Elona Muska extrémně drahou a velmi pomalou záležitostí. To se s příchodem Starlinku změnilo. Síť společnosti SpaceX ale bude mít brzy další konkurenci. Své chystá totiž i společnost Amazon. Její satelitní internet nese název Project Kuiper (zůstalo mu kódové interní označení) a do vývoje se dostal v roce 2018. Roku 2020 získal licenci od FCC pro provoz a první dva prototypy byly umístěny na oběžnou dráhu v říjnu 2023. Letos v dubnu pak byla vynesena první várka produkčních satelitů, a to konkrétně 27 kusů. Finální varianta služby ale bude založena na 3232 satelitech na nízké oběžné dráze Země.
Konkrétně by mělo jít o vzdálenosti mezi 590 a 630 kilometry nad povrchem. Vyneseny budou více než 20 vesmírnými lety, o které se postará hned několik společností, a to včetně konkurenčního SpaceX. Mezi dopravci bude ještě Arianespace, Blue Origin a ULA. Pokud jde o rychlost, běžný model má nabídnout rychlosti do 400 Mbps, ultra-kompaktní verze by měla končit na 100 Mbps a naopak průmyslová varianta se má dostat až na 1 Gbps.
Právě ta byla nedávno otestována a v maximu se dostala až k téměř 1290 Mbps, přičemž průměrem bylo necelých 1189 Mbps. To je velmi slušná rychlost (skoro 150 MB/s) a odezvy byly obvykle mezi 45-50 ms. Jaká bude cena tohoto připojení, to se zatím neví. Každopádně první zákazníci by měli mít možnost využívat službu ještě letos a do poloviny roku 2026 musí být na orbitě minimálně polovina satelitů (podmínka licence udělené FCC).
