Amazon začne streamovat hry. Příští měsíc spustí službu Luna

V cloudovém hraní vidí řada společností budoucnost. Místo finančně náročných počítačových sestav by nám v budoucnu měl stačit gamepad, obrazovka či smartphone a hlavně stabilní připojení k internetu. Nebude ani nutné každou hru zdlouhavě stahovat a instalovat. Uspět v tomto mladém segmentu se snaží služby jako Google Stadia, xBox Cloud Gaming nebo Nvidia GeForce Now. Nyní se přidává Amazon, pro který se jedná o vcelku logický krok. Vlastní mezi hráči populární platformu Twitch či herní vývojářská studia, a také je jedním z největších poskytovatelů cloudových služeb na světě.

Amazon svou platformu pro streamování her pojmenoval Luna a první uživatelé budou mít možnost ji vyzkoušet v rámci předběžného přístupu již příští měsíc. Prozatím ovšem pouze v USA, rozšíření do dalších regionů přijde až později. Podporované operační systémy zahrnují v tuto chvíli Windows, MacOS, Fire TV a iOS. Android bude přidán až později, údajně v řádu týdnů od spuštění služby. To je docela překvapivý krok, neboť na Androidu je založena také platforma Fire TV. Ani aplikace pro iOS ovšem nebude nativní, neboť Amazon vyvíjí klienta jako progresivní webovou aplikaci (PWA). Půjde tedy vlastně spíš o záložku, která otevře stránku v prohlížeči. Amazon tím ovšem obejde omezení i poplatky ze strany Applu.

Cílem je nabídnout hraní ve 4K se 60 fps, i když zpočátku bude rozlišení omezeno na Full HD (1080p). Pro bezproblémový běh služby je doporučeno internetové připojení s rychlostí minimálně 10 Mb/s pro Full HD, respektive 35 Mb/s pro 4K. Luna bude fungovat na bázi předplatného rozděleného na kanály, které obsahují různou nabídku her. Základní tarif Luna+ vyjde na 7 dolarů (160 Kč bez DPH) měsíčně a bude zahrnovat okolo pěti desítek her včetně Brothers: A Tale of Two Sons, Control, GRID, Resident Evil 7 nebo Metro Exodus.

Za příplatek budou dostupné další kanály, které budou poskytovány např. vývojářskými studii. jako první se připojil Ubisoft, který v rámci předběžného přístupu nabídne také padesátku her. Součástí budou i zcela nové tituly jako Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 a Immortals Fenyx Rising, které budou pro streamování dostupné hned v den vydání. Amazon také hodlá propojit funkce svých služeb Luna a Twitch, i když zpočátku se bude jednat pouze o základní integraci. K dispozici bude rovněž speciální herní ovladač s hlasovou asistentkou Alexa. Od běžného gamepadu se liší tím, že se připojuje rovnou ke cloudu, čímž by měl snížit odezvu o 20 až 30 ms. Podporovány ovšem budou také ovladače třetích stran založené na Bluetooth.

