AMD 4800S: nová verze kitu s nepovedenými konzolovými SoC a grafikou navrch

AMD 4700S Desktop Kit by se tak mohl zdát jako velice zajímavá volba vzhledem k vysoké propustnosti pamětí GDDR6, ale ta není všeobjímající. Procesory ocení spíše nízké latence, jimiž GDDR oproti pamětem typu DDR zrovna nedisponují, a tak tomu odpovídají i testy, dle nichž uděláme prostě lépe, když si pořídíme malou desku, běžný Ryzen i paměti.

AMD tak prostě našlo cestu, jak na trhu udat i ta SoC původně určená pro konzole PS5, která mají vadné grafické jádro. Tím totiž daný desktopový kit nedisponuje a vyžaduje samostatnou grafiku. Nyní je otázka, zda AMD 4800S Desktop Kit, který se nově ukázal, bude opět stejné SoC z PS5, které bude jen výše taktované, nebo půjde o něco jiného.

Jak správně podotýkají na serveru VideoCardz , který přinesl snímky chystané sady, AMD vyrábí ještě SoC pro moderní Xboxy, která jsou rovněž založena na procesorech Zen 2 a grafice RDNA2, i když ta zde očividne také nebude hrát žádnou roli. Právě i pozdější představení této verze by tomu napovídalo, neboť konzolí Xbox se opět prodává méně než PS5, čili mohlo i déle trvat nashromáždění potřebného počtu vadných SoC.

Navíc označení 4800S napovídá, že tento kit bude výkonnější než 4700S, přičemž Xbox Series X skutečně využívá výše taktovaný procesor než PS5 (až 3,8 vs. 3,5 GHz). CPU ve 4700S sice pracuje na 4 GHz, ale v případě 4800S by mohlo jít ještě výš.

Dle zdroje jde ale i o další výbavu, neboť 4700S má pouze podřadné rozhraní pro grafiku v podobě PCIe 2.0 x4, což už může být skutečně velice omezující, zatímco 4800S už má mít PCIe 4.0. Navíc má být v rámci sady nabízena i karta Radeon RX 6600 a dále tu máme M.2 slot pro PCIe SSD a také modul s Wi-Fi (a pravděpodobně Bluetooth). Krom toho všeho budou také podporovány běžné chladiče pro patice AM4 a také si lze všimnout, že deska už není formátu Mini-ITX, ale Micro-ATX.

AMD 4800S Desktop Kit by měl přijít na trh během prvního kvartálu příštího roku. Vyráběn bude firmou MSI a doplněn o Radeon značky TUL (PowerColor). A vypadá to konečně již na zajímavý produkt, který by mohl posloužit v těchto dobách jako vhodná volba za těžko dostupný herní hardware, což se samozřejmě týká přibalené grafiky. Ale jaká bude cena?

Ceny souvisejících / podobných produktů: