AMD a MediaTek nabídnou výrobcům desek alternativu za Intel WLAN

Je to právě Intel, kdo v případě základních desek pro PC dominuje integrovaným řešením pro Wi-Fi, a to zvláště v případě WiFi 6 a WiFi 6E. AMD by to rádo s pomocí firmy MediaTek změnilo, a tak tu máme konkurenční řešení, ostatně i základní desky pro Ryzeny dnes obvykle využívají moduly s Wi-Fi a Bluetooth využívající intelovský hardware, samozřejmě pokud je vůbec mají ve výbavě a nezřídka se do nich instalují i ethernetové kontrolery od Intelu, pokud nejde o Realtek, ale to už je trošku jiná písnička.

Máme tu tak nové kontrolery AMD RZ600, které jsou založeny na čipsetu MediaTek Filogic 330P a kombinují v sobě WiFi 6 a 6E (6 GHz) s Bluetooth 5.2.

Konkrétně pak jde o AMD RZ616 Wi-Fi 6E modul s Wi-Fi 6E 2x2 a 160MHz kanály pro propustnost až 2,4 Gb/s, který bude k dispozici pro rozhraní M.2 2230 a 1216. Slabší modul AMD RZ608 Wi-Fi 6E bude vybaven 80MHz Wi-Fi kanály pro maximálně 1,2 Gb/s a ten bude nabízen pouze na M.2 2230.

Vzhledem ke standardizovanému rozhraní tak už závisí pouze na výrobcích desek či počítačů, kde a jak tyto produkty využijí a mohly by to být logicky především budoucí základní desky pro Ryzeny a notebooky s APU od AMD. Uvidíme přitom, zda výrobci desek přichystají novou vlnu modelů pro Ryzeny 6000, které budou opět určeny pro patici AM4 a neočekává se ani žádná nová čipová sada, ale lze očekávat, že ani tak si firmy tuto příležitost nenechají ujít.

Nakonec ještě můžeme zmínit zprávu od Anandtechu , dle níž je zrovna RZ608 pouze přeznačený MediaTek MT7921K.

