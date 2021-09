AMD a MediaTek prý uvažují o založení společného podniku

My dobře víme o mobilních SoC Samsung Exynos, která využívají už i grafická jádra AMD RDNA 2, nicméně tato firma by si mohla díky společnému podniku vytvořenému s firmou MediaTek svou pozici v mobilním světě ještě výrazně posílit.



O záměru vytvořit společný podnik mluví zpráva serveru DigiTimes , dle níž jde právě i o posílení pozice firmy AMD na mobilním trhu. Co by ale nový podnik mohl vyrábět? Mluví se o mobilních SoC včetně modelů s podporou 5G, Wi-Fi čipech a výkonných modemech. Zkrátka jde obecně o čipy používané v mobilních telefonech, tabletech a podobných zařízeních. AMD by pak mohlo přispět v podstatě stejně jako v případě SoC Exynos firmy Samsung, čili svými grafickými technologiemi, přičemž ostatní by mohlo už spadat víceméně do rukou firmy MediaTek.

Tyto firmy už spolupracují nějakou dobu, ostatně AMD například nabízí Wi-Fi čip RZ608 nabízený pod jeho vlastní značkou, ale ve skutečnosti to je přeznačený MediaTek MT7921K. Právě MediaTek přitom vyvíjí řešení využívaná spíše v levnějších produktech, ale to automaticky neznamená, že by se na stejný segment trhu měl orientovat i nový společný podnik.





Zatím ale tato informace nebyla oficiálně potvrzena, což značí, že firmy se ještě nemusely dohodnout. Takže v každém případě je třeba si počkat, zda z toho vůbec něco bude. Počkat si musíme také na hotové produkty se Samsung Exynos a RDNA 2, které mají dorazit na trh někdy na začátku příštího roku.





