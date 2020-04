AMD a NVIDIA se zařazují do HPC konsorcia pro hledání léku na Covid-19

Společnosti AMD a NVIDIA mohou přispět velkou měrou do celkového snažení, a jsou tak vítanými nováčky v HPC COVID-19 Consortium , které bylo nedávno zřízeno společností IBM, White House Office of Science and Technology Policy a americkým Ministerstvem energetiky, které má samo pod palcem řadu nejvýkonnějších systémů světa. A vedle AMD a NVIDIE nemůžeme zapomenout také na dalšího nového člena, a to NWSC Project , čili NCAR-Wyoming Supercomputing Center.

Michael Kratsios z konsorcia uvedl, že to má nyní už k dispozici přes 400 PetaFLOPS výkonu rozloženého ve 105 tisících výpočetních uzlech s celkem 3,5 milionem procesorových jader a 41 tisíci GPU, přičemž tato čísla neustále rostou, jak se přidávají nové společnosti, univerzity a organizace. Již dříve se tak přidali i NASA, MIT, Rensselaer Polytechnic Institute, Lawrence Livermore National Lab, Argonne National Laboratory, Oak Ridge National Laboratory, Sandia and Los Alamos National Laboratories a National Science Foundation.

Zmíněný výkon tak dalece přesahuje schopnosti nejvýkonnějšího superpočítače světa, jímž je stále Summit od IBM s maximálním teoretickým výkonem 200 PetaFLOPS. My můžeme přitom zatím jen čekat na další výsledky a zatím můžeme mluvit jen o 77 sloučeninách, které by mohly být užitečné v boji proti Covid-19, ale to už jsou staré zprávy. Samotný výkon superpočítačů ale pochopitelně nic nezařídí, lék se musí také vyrobit, otestovat a až pak se případně může dostat mezi veřejnost.

