AMD a roadmap patice AM4: bude i pro Zen 3, ale starší desky ne

Tento článek ale hned na začátku vyvolává jednu velkou otázku o tom, zda AM4 na příslušných deskách bude aktuální i v případě generace Zen 3, kterou očekáváme ještě letos. Robert Hallock v něm totiž shrnuje, že AMD dodrželo svůj slib podporovat AM4 do roku 2020 a dále shrnuje, co všechno se tím obsáhlo.

4x více jader a 8x více vláken (4C/4T → 16C/32T)

4 architektury (Excavator, Zen, Zen+, Zen 2)

4 procesy (28, 14, 12 a 7 nm)

4x vyšší propustnost PCIe (12x PCIe 3.0 → 24x PCIe 4.0)

+33 % propustnost RAM (DDR4-2400 → DDR4-3200)

Vypadá to jako rekapitulace o patici, která by už neměla mít před sebou žádnou budoucnost, tedy samozřejmě poté, co na trh přijdou desky s B550 a A520. Jak ale brzy vyplyne na povrch, je to pouze zdání, ostatně pak by tyto čipové sady byly opravdu aktuální jen přinejlepším půl roku, kdyby se na konci 2020 měla objevit zbrusu nová generace Zen 3 pro novou patici. Pro takovou by AMD těžko připravilo jen jeden hi-end čipset jako náhradu za X570.

Uklidňující je také pasáž, v níž Hallock mluví o tom, že AMD se před 9 lety rozhodlo vytvořit jednu patici, která by mohla "růst s naším PC" a nyní se do ní "stále investuje". Následně ale už Hallock řekne na plná ústa, že procesory Zen 3 budou kompatibilní s paticí AM4, ovšem to neznamená, že se to týká i starých desek.

Jak ukazuje roadmap, první generace desek pro Ryzeny (X370, B350 a A320) oficiálně končí s kompatibilitou na úrovni Zen+ a druhá generace (X470 a B450) je určena i pro moderní Zen 2, ovšem pro Zen 3 už také nebude a pro tuto procesorovou generaci budeme potřebovat X570, anebo právě i B550 (na trhu od 16. června). Sadu A520 firma AMD oficiálně nepředstavila, takže ta jde zatím stranou, a v této roadmap logicky být nemůže.

Je ale možné, že podpora Zen 3 na deskách s X470 a B450 přesto bude nabídnuta? Robert Hallock to ve své odpovědi vylučuje a uvádí, že AMD nemá v plánu nic takového, a to zvláště kvůli omezenému úložnému místu pro BIOS. Ostatně z roadmap je vidět, že desky s X470 a B450 podporují všechny Ryzeny od 1. generace, kterou nejnovější desky vynechávají a B550 nebude podporovat ani druhou generaci Zen+. Co se týče náhrady za patici AM4, to AMD zatím nechce komentovat.

AM4 tu tedy bude opravdu dlouho, ale je to opravdu tak důležité? Majitele desky s X370 přece nemusí vůbec zajímat, že B550 či následující desky budou mít stejnou patici. On si stejně bude muset pořídit novou desku, což vychází v podstatě jen z toho, že ta jeho nebude mít BIOS, který by mohl nést podporu všech řad procesorů Ryzen od první generace. To by ovšem šlo vyřešit vydáním dvou verzí BIOSů pro staré a nové procesory, ale z toho opět koukají jen potíže a výrobcům desek se už moc nebude chtít takto podporovat tak staré modely. Navíc stejně může být lepší zbavovat se několik let starého procesoru právě i s deskou, neboť tu bude potenciální zájemce o staré CPU potřebovat nejspíše také.

AMD by se pak ale nemělo tak moc chlubit dlouhověkostí patice AM4, neboť ta v podstatě stejně nic neznamená. Snad jen z hlediska kompatibility chladičů, ovšem Intel ukazuje, že to lze zařídit i mezi různými paticemi.

Ceny souvisejících / podobných produktů: