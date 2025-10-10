>
AMD a Sony představují nové technologie pro GPU v herních konzolích
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AMD ve spolupráci se společností Sony představuje nové technologie GPU, které můžeme očekávat v nových herních GPU. Jsou zde nová Radiance Cores, Neural Arrays a Universal Compression.
Společnosti AMD a Sony vyvíjejí nové technologie pro herní konzole budoucnosti. To se týká např. GPU v nich, přičemž nyní společně představily tři nové technologie, které by měly posunout dál herní výkon a naopak snížit spotřebu. Tato vylepšení prezentoval Jack Huyng, senior vice prezident a manažer divize Computing and Graphics z AMD, a Mark Cerny, který je vedoucím architektem pro PS5 u Sony Interactive Entertainment, v novém videu na YouTube.
Jako první tu máme Neural Arrays, které umožňují shlukování CU do větších celků, takže mohou pracovat jako jeden velký AI engine. Poněvadž by ale takové spojení bylo zapojením obvodů noční můrou, není spojeno vše se vším, ale využilo se promyšlené zapojení CU se shader enginy, které umožňuje pojmout větší ML modely, je efektivnější s menší režií a větší škálovatelností. To v budoucnu umožní lepší výkon pro FSR, tedy slibuje lepší výsledky pro upscaling nebo odšumování.
Dále jsou zde nová jádra Radiance Cores. Zde se přepracoval způsob, jak funguje ray-tracing a path-tracing. Tato jádra na sebe berou celé výpočty ray-tracing procesu, přičemž na GPU tak zůstává už jen stínování a osvětlení. Toto HW počítání je navíc plně nezávislé od shaderovacích jednotek, nové jsou také efektivní datové struktury.
A jako poslední tu máme Universal Compression. Poněvadž výše uvedené funkce jako práce s AI nebo ray-tracingem jsou paměťově náročné, AMD přichází s lepší úrovní komprese, která je aplikovaná v podstatě na veškerá data putující do VRAM. Tím řeší problém kapacity (karty pojmou větší ML) a datové propustnosti.
Nejásejme ale předčasně. Jde pouze o nástin budoucích technologií. Ve videu bylo totiž řečeno, že jde o technologie pro herní konzole, které existují prozatím jen v simulacích, kde ale podávají velmi slibné výsledky. Explicitně bylo řečeno, že v hardwaru se objeví až za několik let.
