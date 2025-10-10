Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Grafiky a hry
>
Radeony
>
Hry a technologie
>
AMD
>
Sony

AMD a Sony představují nové technologie pro GPU v herních konzolích

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AMD a Sony představují nové technologie pro GPU v herních konzolích
AMD ve spolupráci se společností Sony představuje nové technologie GPU, které můžeme očekávat v nových herních GPU. Jsou zde nová Radiance Cores, Neural Arrays a Universal Compression.
Reklama
Společnosti AMD a Sony vyvíjejí nové technologie pro herní konzole budoucnosti. To se týká např. GPU v nich, přičemž nyní společně představily tři nové technologie, které by měly posunout dál herní výkon a naopak snížit spotřebu. Tato vylepšení prezentoval Jack Huyng, senior vice prezident a manažer divize Computing and Graphics z AMD, a Mark Cerny, který je vedoucím architektem pro PS5 u Sony Interactive Entertainment, v novém videu na YouTube.
 
Jako první tu máme Neural Arrays, které umožňují shlukování CU do větších celků, takže mohou pracovat jako jeden velký AI engine. Poněvadž by ale takové spojení bylo zapojením obvodů noční můrou, není spojeno vše se vším, ale využilo se promyšlené zapojení CU se shader enginy, které umožňuje pojmout větší ML modely, je efektivnější s menší režií a větší škálovatelností. To v budoucnu umožní lepší výkon pro FSR, tedy slibuje lepší výsledky pro upscaling nebo odšumování.
 
 
Dále jsou zde nová jádra Radiance Cores. Zde se přepracoval způsob, jak funguje ray-tracing a path-tracing. Tato jádra na sebe berou celé výpočty ray-tracing procesu, přičemž na GPU tak zůstává už jen stínování a osvětlení. Toto HW počítání je navíc plně nezávislé od shaderovacích jednotek, nové jsou také efektivní datové struktury.
 
A jako poslední tu máme Universal Compression. Poněvadž výše uvedené funkce jako práce s AI nebo ray-tracingem jsou paměťově náročné, AMD přichází s lepší úrovní komprese, která je aplikovaná v podstatě na veškerá data putující do VRAM. Tím řeší problém kapacity (karty pojmou větší ML) a datové propustnosti. 
 
Nejásejme ale předčasně. Jde pouze o nástin budoucích technologií. Ve videu bylo totiž řečeno, že jde o technologie pro herní konzole, které existují prozatím jen v simulacích, kde ale podávají velmi slibné výsledky. Explicitně bylo řečeno, že v hardwaru se objeví až za několik let.
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Microsoft testuje "bezplatné" Xbox Cloud Gaming, platí se totiž reklamami
Microsoft testuje "bezplatné" Xbox Cloud Gaming, platí se totiž reklamami
8.10.2025, Milan Šurkala
AMD a OpenAI spojují síly: až 6 GW výpočetního výkonu a 10 % akcií AMD ve hře
AMD a OpenAI spojují síly: až 6 GW výpočetního výkonu a 10 % akcií AMD ve hře
7.10.2025, Milan Šurkala11
Microsoft zdražuje Xbox Game Pass i o více než 50 %, hráči houfně ukončují předplatné
Microsoft zdražuje Xbox Game Pass i o více než 50 %, hráči houfně ukončují předplatné
6.10.2025, Milan Šurkala
Čínské GPU Fenghua No.3 dostává 112 GB HBM paměti a zvládne CUDA i ray-tracing
Čínské GPU Fenghua No.3 dostává 112 GB HBM paměti a zvládne CUDA i ray-tracing
1.10.2025, Milan Šurkala2
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Továrna Intel Fab 52 v provozu, spouští výrobu čipů s procesem Intel 18A
Továrna Intel Fab 52 v provozu, spouští výrobu čipů s procesem Intel 18A
Dnes, Milan Šurkala4
BenQ uvádí 4K projektory TK705i a TK705STi s 3000 ANSI lumeny
BenQ uvádí 4K projektory TK705i a TK705STi s 3000 ANSI lumeny
Včera, Milan Šurkala1
Tesla za 25.000 USD "je zde" o 50 % dráž, než bylo slibováno: oholené Modely 3 a Y
Tesla za 25.000 USD "je zde" o 50 % dráž, než bylo slibováno: oholené Modely 3 a Y
8.10.2025, Milan Šurkala17
Microsoft testuje "bezplatné" Xbox Cloud Gaming, platí se totiž reklamami
Microsoft testuje "bezplatné" Xbox Cloud Gaming, platí se totiž reklamami
8.10.2025, Milan Šurkala
UFS 5.0 představeno, slibuje přenosové rychlosti až 10,8 GB/s
UFS 5.0 představeno, slibuje přenosové rychlosti až 10,8 GB/s
8.10.2025, Milan Šurkala1
AMD a OpenAI spojují síly: až 6 GW výpočetního výkonu a 10 % akcií AMD ve hře
AMD a OpenAI spojují síly: až 6 GW výpočetního výkonu a 10 % akcií AMD ve hře
7.10.2025, Milan Šurkala11
Nová Dacia Spring s LFP: víc výkonu, ještě méně baterie, a to od 16.900 EUR
Nová Dacia Spring s LFP: víc výkonu, ještě méně baterie, a to od 16.900 EUR
6.10.2025, Milan Šurkala66
Robot Tesla optimus demonstroval, že ovládá kung fu
Robot Tesla optimus demonstroval, že ovládá kung fu
6.10.2025, Milan Šurkala5