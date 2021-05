AMD aktualizuje WSA dohodu s GlobalFoundries: dodávky do roku 2024

To nyní ukazuje aktualizovaná dohoda typu WSA (Wafer Supply Agreement), na jejímž základě se firma AMD zavazuje odebírat jistý objem vyrobených waferů s dalšími stanovenými podmínkami pro tu či onu stranu. Dříve byla přitom firma AMD ve vztahu s GlobalFoundries vázána exkluzivitou, čili musela odebírat wafery právě od ní, anebo jinde, ale to znamenalo platit pokuty. To se firmě AMD v bulldozerové éře značně nevyplatilo kvůli tomu, že GlobalFoundries měla problémy s vývojem nových procesů (tehdy šlo především o 28nm), a tím tak s sebou táhla dolů právě i AMD, jako to nemělo už dost svých problémů.

Dá se říci, že později se do podobných problémů dostal i Intel, ovšem samozřejmě s tím rozdílem, že za neúspěšný přechod ze 14nm na 10nm proces si mohl jen sám.

AMD se později při přechodu na 7nm proces mohlo konečně oprostit od závislosti na výkonech firmy GloFo. Ta se totiž rozhodla dále nevyvíjet 7nm proces, což přineslo firmě AMD svobodu v rozhodování, kde nechá své moderní čipy vyrábět. Zvláště z dnešního pohledu by se ale dalo říci, že pokud by GloFo pokračovala a úspěšně vyvinula 7nm proces srovnatelný s tím, co nabízí TSMC, přišly by další výrobní kapacity firmě AMD velice vhod.

aktualizace WSA s GloFo z roku 2019 aktualizace WSA s GloFo z roku 2019

Nyní tak byla na pořadu dne aktualizace dohody, neboť jak si můžeme přečíst na obrázku, starší verze platila právě do tohoto roku, ovšem s tím, že pak se firmy ještě dohodnou na tom, jak budou pokračovat v následujících třech letech. Tato dohoda přichází nyní a jde o úpravu sedmého dodatku, která se týká let 2022 až 2024. Ten už AMD zcela zbavuje jakýchkoliv závazků vůči GloFo, čili může využít jakýkoliv jiný proces jiné firmy, což se týká především 12nm čipů. Vzhledem k dnešní situaci však asi půjde o možnost, která zůstane nevyužita, ale uvidíme.

Plné znění dohody označené za A&R Seventh Amendment k dispozici není, ale z toho, co se dozvídáme, by AMD mělo od GloFo v příštích třech letech odebrat wafery v ceně 1,6 miliardy dolarů. To je závazek, který musí splnit také GloFo vyhrazením příslušných výrobních kapacit, ale AMD už nic nebrání tomu, aby využilo pro výrobu stejných čipů také jiné zdroje. Stanoveny také byly nové ceny za wafery, ale jaké, to se pochopitelně nedozvíme.

AMD tak bude mít i nadále s GloFo nadstandardní vztahy, ale i tak jde o další krok, který obě firmy dále rozdělí, i když v praxi nebude mít asi velký význam. Jde také o pochopitelný vývoj vzhledem k tomu, že AMD se bude do budoucna snažit využívat moderní výrobní procesy, zatímco GloFo zamrzlo na 12nm a příbuzných procesech a dál se zatím nepouští.

Dle nové úpravy sedmého dodatku k WSA také tato smlouva vyprší o něco později, a to namísto března 2024 s koncem prosince téhož roku.





Ceny souvisejících / podobných produktů: