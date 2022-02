AMD Athlon Gold 4150GE: Renoir na záchranu low-endu

AMD Athlon Gold Pro 4150GE se objevil v recenzi na Yandexu , přičemž jde o paticové, čili desktopové APU, které bude tvořit konkurenci pro levná Core i3 či možná spíše Pentia. Jde tu totiž o Zen 2 vybavený čtyřmi fyzickými jádry, ovšem bez SMT, a to na taktu 3,3 až 3,8 GHz. K dispozici má 4 MB L3 cache a slabší grafické jádro Radeon Vega s pěti jednotkami CU a 320 Stream procesory. TDP tohoto 7nm čipu je 35 W.

V testu CPU-Z tento procesor získal 463,8 a 1846,5 bodů v jednovláknovém a vícevláknovém testu, a to na základní desce Gigabyte s čipsetem B450 a dvoukanálovou pamětí DDR4-3000.

Máme tu také testy v AIDA 64, Fritz Chess, NovaBench, Geekbench 5, Passmark CPU Mark, Blender, různé benchmarky v rámci 3DMarku a další testy, dle nichž tu máme procesor zhruba na úrovni starších Skylake se čtyřmi jádry bez Hyper-threadingu, což může být třeba Core i3-9100, oproti němuž má nový Athlon náskok.

Ovšem pokud půjde o zbrusu nová Core i3 generace Alder Lake, na jejich čtyři jádra Golden Cove s Hyper-threadingem tato novinka od AMD bude už výrazně ztrácet, neboť Zen 2 na taktu pod 4 GHz jim jednoduše nemůže stačit.

Klíčová tak bude i cena tohoto procesoru a ta zatím nevypadá zrovna příznivě. Alibaba totiž tento model nabízí v přepočtu za 144 USD, což je cena, do níž se snadno vejde i takové Core i-12100 se svými 4C/8T, které bude nesporně představovat lepší volbu. Nicméně AMD svůj Athlon Gold Pro 4150GE ještě ani nepředstavilo a je pravděpodobné, že ten se oficiálně ani nedostane do běžné nabídky jako samostatně prodejný kus a půjde o zboží jen pro OEM, čili pak by stejně ani nedostal žádnou doporučenou cenu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: