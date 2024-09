AMD bude dělat čipy pro Sony PlayStation 6, Intel zakázku za 30 mld. USD nezískal

AMD už nějakou dobu dodává čipy pro herní konzole Sony PlayStation. Její procesory a GPU můžeme najít v PS4 i PS5 včetně PlayStation 6, do výběru se o dostalo nejen AMD, ale v roce 2022 také Intel. Proslýchá se, že Sony nabídku Intelu vážně zvažovalo, ale kontrakt za částku okolo 30 mld. USD se firmě nepodařilo získat.

Společnostuž nějakou dobu dodává čipy pro herní konzole. Její procesory a GPU můžeme najít v PS4 i PS5 včetně nejnovější konzole PS5 Pro . A vypadá to, že konzolová nadvláda AMD potrvá i nadále (připomeňme, že její CPU a GPU najdeme i v nových Xboxech od Microsoftu a procesory Ryzen jsou i v mobilních herních konzolích jako Asus ROG Ally). Nyní totiž vyšlo najevo, že když Sony v roce 2021 začalo hledat dodavatele čipů pro připravovanou herní konzoli, do výběru se o dostalo nejen AMD, ale v roce 2022 také Intel. Proslýchá se, že Sony nabídku Intelu vážně zvažovalo, ale kontrakt za částku okolo 30 mld. USD se firmě nepodařilo získat.

Zákulisní informace říkají, že Intel chtěl větší provize a společnosti se nedohodly na jejich výši. Je totiž dobře známo, že u konzolí nejsou marže zrovna vysoké, nicméně si to vynahrazují poměrně velkými prodejními objemy. Druhým problémem byla zpětná kompatibilita. AMD je použito v PS4 i rodině PS5, takže přechod na platformu Intel by mohl znamenat, že by některé hry mohly mít problémy s kompatibilitou. Nejde sice o neřešitelný problém, každopádně zde bylo riziko, že by to nebylo levné. Sony tak mělo nakonec kývnout na nabídku AMD, které si tímto opětovně zajistilo sice ne extrémně vysoký, ale stálý a relativně stabilní příjem. Pro Intel je to špatná zpráva i proto, že kdyby mu tato zakázka připadla, našel by produkt pro své továrny Intel Foundry, které nyní bojují s velkými ztrátami.