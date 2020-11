AMD bude vyrábět referenční RX 6800 a 6800 XT jen do začátku příštího roku

Tuto skutečnost prozradil Scott Herkelman (Corporate VP a GM pro AMD Radeon), který na svém Twitteru odpověděl, že referenční karty pro Radeon RX 6800 a RX 6800 XT bude AMD vyrábět ještě na začátku příštího roku a poté výrobu zruší. To tak bude platit i pro různé již dnes prodávané karty od ASRock a jiných firem, které pouze nesou jejich značku, ale jinak jde o referenční modely.

To znamená, že referenční Radeony relativně brzy zmizí z trhu a dále se budou prodávat pouze verze od AIB výrobců, které už neponesou značku MBA (Made by AMD). To však vůbec nemusí platit pro chystaný Radeon RX 6900 XT, ostatně ten chtělo AMD původně vyrábět pouze jako referenční model, zatímco AIB žádali o možnost představit vlastní verze.

Příští týden přitom zažijeme v podstatě další vypuštění karet AMD na trh, což ještě nebude onen absolutní radeonový hi-end, ale právě nereferenční verze karet Radeon RX 6800 a RX 6800 XT. Uvidíme, zda si v tomto ohledu AMD se svými partnery napraví svou reputaci, k čemuž má rozhodně slušnou šanci. Pokud plánuje už brzy zrušit výrobu a prodej referenčních karet, je zřejmé, že ty jsou na vedlejší koleji a nereferenčních by mohlo snad už od začátku být na trhu víc, ostatně AIB výrobci by si měli získané čipy zcela logicky šetřit právě spíše na lepší a dražší modely karet, z nichž koukají vyšší tržby i zisk. O zájem zákazníků se pochopitelně obávat nemusí.

V každém případě jde pro AMD o další příležitost, kterou NVIDIA v případě karet RTX 3070 neměla, neboť ta se rozhodla vypustit v rámci nových SKU vše naráz v jeden den.



