AMD by se mělo letos stát druhým největším zákazníkem TSMC

Zdá se, že AMD má oproti Intelu v tuto dobu ohledně výrobních technologií jen jednu velkou starost, a to zajistit si potřebné výrobní kapacity na své všemožné produkty. Nyní právě s ohledem na kapacity přichází dobrá zpráva ze serveru SeekingAlpha, dle níž se má právě AMD už letos stát druhým největším zákazníkem firmy TSMC. Pozice firmy Apple ale pochopitelně zůstane zcela neohrožena, ostatně Apple bude svůj status jedničky dále spíše ještě upevňovat.

Je třeba také dodat, že pro AMD neotřesitelnost druhé pozice rozhodně platit nebude, neboť velice podobně je na tom Mediatek i vzhledem k růstu v minulých letech a pak je tu ještě Broadcom. Názorně můžeme také vidět ústup firmy Hi-Silicon, která nechávala firmu TSMC vyrábět čipy pro Huawei. Té byl zapovězen přístup ke kapacitám TSMC už loni, čili dle toho se snížil podíl za rok 2020 a letos bude už rovnou nulový. Právě díky tomu mohly vzrůst podíly firem Apple, AMD, Intel, Mediatek a Broadcom, jimž tak Trumpova administrativa svým embargem firmy Huawei jednoznačně posloužila. To mohou tyto firmy ocenit zvláště nyní, v době všeobecného nedostatku.

Pak je tu pochopitelně také NVIDIA, která naopak zaznamená snížení podílu mezi zákazníky firmy TSMC. Ani na tom není nic podivného, neboť všechny herní Ampere se dnes vyrábí 8nm procesem Samsungu jako nová generace, která nastoupila za Turing vyráběný 12nm procesem právě v továrnách TSMC.

Růst podílu firmy AMD je také velice rychlý, neboť za dva roky se více než zdvojnásobil, respektive se má zdvojnásobit, pokud jde o předpoklad pro aktuální rok. Uvidíme, zda se to nějak odrazí i na trhu, čili zda se AMD přece jen nerozhodne vypustit desktopová APU Cezanne do maloobchodu coby samostatně prodávané zboží. Značnou část však jistě schramstne výroba milionů APU pro herní konzole Xbox a PlayStation.

Původní zdroj informací, The Information Network , také neočekává, že by Intel měl do továren TSMC v brzké době outsourcovat významnou část výroby, ale i tak bude jeho podíl růst, což může ukazovat třeba na výrobu grafických čipů.