AMD Cezanne se ukázal v benchmarku s osmi Zen 3

AMD Cezanne bude následovat po aktuálních Renoir, které jsou v mobilních verzích už dávno na trhu, ale ty desktopové jsou coby samostatně prodejné zboží stále nedostupné. Nicméně je zřejmé, že AMD už bude mít k dispozici první vzorky z další chystané generace, a to Cezanne, jak značí CZN v záznamu testů OpenBenchmark.org

Jde tak o čip s označením 100-000000263-30_Y, který obsahuje osm fyzických a šestnáct logických jader Zen 3, přičemž uvedený takt 3,6 GHz by měl být pouze základní. Pak tu bude jistě i turbo, přičemž my víme, že Vermeer (rovněž Zen 3) zvládne i 4,9 GHz , takže od Cezanne lze očekávat nárůst pracovních taktů oproti dnešním Renoir.

Co se týče GPU, stále se má uplatnit Vega, a to ve stejné verzi či revizi jako v Renoir. Pokud by tak Cezanne měly nabídnout vyšší grafický výkon, nejspíše to bude jen díky vyšším taktům, ovšem v případě daného vzorku šlo zatím pouze o 1800 MHz, přičemž Vega na desktopových APU Renoir dosahuje až 2100 MHz. Ale opět, jde zatím jen o vzorek a lze počítat s rostoucími takty.

Výsledky benchmarků zatím i proto nemá cenu řešit, a tak lze pouze konstatovat, že od Cezanne můžeme očekávat slušný pokrok ve výkonu CPU jader díky vylepšené architektuře Zen 3, ale spíše menší nárůst výkonu GPU. I když AMD v tomto ohledu ještě může překvapit, neboť bude mít možnost opět navýšit počet CU, který se v nové generaci snížil z 11 na 8. Záležet ale bude i na tom, zda něco takového vůbec má smysl vzhledem k tomu, že Cezanne budou stále určeny pro DDR4, jejichž propustnost je pro iGPU velice omezující.

