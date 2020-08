AMD Cezanne spatřen: APU se Zen 3 a ještě rychlejší Vegou

AMD Ryzen 5000 v podobě APU Cezanne by tak měla nastoupit v příštím roce a později je budou jako obvykle následovat desktopové verze. Ty budou pochopitelně víceméně odpovídat výbavě mobilních čipů, a to především s tím rozdílem, že budou díky vyššímu TDP výkonnější.

Je ale otázka, kdy se k desktopovým Cezanne vůbec dostaneme, neboť nyní se mezera mezi vydáním mobilních a desktopových verzí v podstatě ještě prodloužila tím, že AMD zatím desktopové Renoir nabízí jen jako OEM zboží. Do maloobchodů je ale může vyslat ještě dnes, ale také až za řadu měsíců a očekávat můžeme spíše delší prodlevu než kratší, neboť o Renoir je aktuálně velký zájem a jejich nedostatek by vypuštění do maloobchodu jen zhoršilo.

Nyní se Cezanne objevil v databázi SiSoftu, přičemž označení Celadon CZN Renoir je poněkud zmatené, ovšem CZN nám ukazuje na Cezanne. Ostatně vývoj Renoir už má AMD za sebou, takže nic jiného než Cezanne to ani být nemůže.

Stále tu máme 512 Stream procesorů, což samozřejmě neznamená, že AMD nemůže přijít i s lépe vybavenou verzí. Nicméně jde o to, že Vega v Cezanne má mít vylepšenou architekturu a vypadá to také, že bude mít i výrazně vyšší takty. Už v testovaném vzorku pracuje na taktu až 1,85 GHz, což je o 100 MHz výše než v těch nejrychlejších mobilních Renoirech (Ryzen 7 4800U, Ryzen 9 4900H). Takty přitom ještě spíše porostou.

A jako APU vybavené jádry Zen 3 nám Cezanne slibují také výrazně rychlejší procesorová jádra a těch bude dle očekávání také osm jako v generaci Renoir. Myslet si můžeme na vyšší takty i vyšší výkon na takt.

AMD má přitom možnost právě nyní útočit proti Intelu v mobilním světě a ten se také bude zvláště v něm bránit pomocí nových 10nm procesorů. Zakrátko představí úsporné Tiger Lake se 4 jádry a na jaře by to mohly být výkonnější 8jádrové verze. Právě těm by se měly postavit čipy Cezanne.



