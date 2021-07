AMD Chagall: nové Threadrippery 5000 s 18GT/s rozhraním xGMI

Informace o procesorech Chagall dosud stále nebyly potvrzeny, ale tuto generaci nyní zmiňuje další zdroj, a to MoePC . My ale v podstatě nemáme na co s napětím a natěšeně čekat, neboť pokud Threadrippery 5000 skutečně přijdou, bude to prostě obdoba již dobře známých CPU EPYC Milan s jádry Zen 3, čili hlavní novinkou tu bude vylepšená procesorová architektura s vyšším výkonem na takt. A vedle toho tedy i rychlejší rozhraní Inter-Chip Global Memory Interconnect (xGMI), které bude mít propustnost vyšší o 2 GT/s, čili 18 GT/s. Právě to se dalo očekávat vzhledem k tomu, že stejnou věc nabídly právě i nové serverové Milan.

Je pochopitelné, že AMD se s novými procesory Threadripper na trh zrovna nehrne, neboť moderní konkurenci v této oblasti už nemá veskrze žádnou, leda bychom ovšem využili serverové Ice Lake na nových deskách pro pracovní stanice. Intel by tedy snad měl přichystat nové HEDT procesory, ale to se teprve uvidí. AMD si mohlo dovolit čekat a dostupné 7nm kapacity využívat pro produkty, které jsou na trhu zapotřebí naléhavěji.

Nyní už je ale opravdu čas na to, aby nové Threadrippery přišly na trh, jinak by se mohlo stát, že dříve než je budeme už řešit příchod nové generace Ryzen či EPYC, což by na další generaci HEDT procesorů AMD nevrhalo dobré světlo. Byly tu také fámy, že Chagall ve skutečnosti budou založeny na jádrech Zen 3+, což by ospravedlnilo i ještě pozdější nástup, ale to se nepotvrdilo. Ale počkejme si, teoreticky se může stát, že AMD je vyšle jako první produkty na trh s pamětí V-Cache, i když to bychom těžko mluvili už o srpnu.

Aktuálně tak počítáme s tím, že Threadrippery 5000 budou představeny v srpnu a dostupné budou od září. Nabídnou dle očekávání až 64 jader stejně jako řada 3000 a začínat by mohly už na 16 jádrech.



