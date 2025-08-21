AMD chystá 6jádrový Ryzen 5 9500F s maximálním taktem 5,0 GHz
Včera, Milan Šurkala, aktualita
AMD patrně brzy rozšíří nabídku o levnější procesor Ryzen 5 9500F. Novinka by měla mít 6 jader a snížený Boost na 5,0 GHz, chybět bude iGPU.
AMD postupně rozšiřuje nabídku svých desktopových procesorů Ryzen 9000, nyní to pravděpodobně bude ve spodní části portfolia. Pod Ryzen 5 9600 by totiž měl zamířit nový Ryzen 5 9500F, který se objevil v databázi benchmarku Geekbench. Data napovídají, že by mělo jít rovněž o 6jádrový procesor schopný běhu 12 vláken najednou. Je zde i stejná 32MB L3 cache, nicméně přídomek F dává na srozuměnou, že zde nebude ani ona velmi slabá integrovaná grafika se 2 CU, kterou tyto Ryzeny obvykle mají. Patrně tak půjde především o defektní čipy, které měly výrobní chybu právě v onom iGPU.
Co se týče taktů, zde nějak zásadní změny nejsou, Základní takt je nadále na 3,8 GHz. TDP sice neznáme, ale asi by bylo hodně překvapivé, kdyby nebyla tradičních 65 W. V případě Boostu už ke snížení došlo, tam měl Ryzen 5 9600 frekvenci 5,2 GHz. u Ryzenu 5 9500F to vypadá na 5,0 GHz, tedy zhruba 4 % dolů. V praxi to patrně nebude znamenat nějak zásadní rozdíly ve výkonu, patrně trochu v tom jednovláknovém, kde se ten nižší Boost může projevit. První testy i ukázaly pokles, ale to spíše v chybě měření (ostatně Geekbench zrovna nevyniká stabilitou výsledků). Novinka dostala 3122 bodů. zatímco 9600 se dostal na 3166 bodů. To je pokles o 1,4 %. Vícevláknový výkon byl dokonce u 9500F naměřen vyšší, a to 14.369 bodů místo 14.257 (+0,8 %). Otázkou je rovněž cena nového procesoru. Ryzen 5 9600 je za 5500 Kč, zde bych asi výraznější pokles ceny nečekal, ale možná na nebo lehce pod hranicí 5000 Kč by to být mohlo.
