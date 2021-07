AMD chystá 80 různých designů s nepovedeným APU z konzolí PS5

4700S Desktop Kit je už na trhu a zajímavé je na těchto deskách formátu Mini-ITX s integrovaným procesorem především to, že využívají paměti GDDR6. Jedná se totiž o nepovedená APU určená původně pro konzole PS5, která klasické DDR4 DRAM nevyužívají a využívat nemohou. Čili tu máme prostě a jednoduše integrovaných 16 GB GDDR6 přímo na desce a žádné sloty DIMM či SO-DIMM.

Jak ale dobře víme, i přes propustnost pamětí GDDR6, která je v případě nasazení na širokém rozhraní oproti DDR4 přímo pohádková, nemusí jít o výhodu, neboť DDR4 mají být pro účely procesoru i díky nižším latencím přeci jen vhodnější. Ale otázka je, tím bude ovlivněn třeba výkon v případě her.

Můžeme také vidět, že SoC z konzole PS 5 je skutečně stejné, jaké najdeme i na deskách s AMD 4700S, čili opravdu půjde prostě o to, že v těchto sadách se použily ty kusy, které se nedokázaly kvalifikovat pro použití v PS5, a to asi nejčastěji kvůli vadě v oblasti grafického jádra. Potvrzeno to nikdy nebylo, ale stačí se dívat.

Firma AMD přitom nyní uvedla, že s čipy 4700S se chystá či již bylo přichystáno na 80 produktových designů a my samozřejmě víme, že některé se již dostaly na trh, ovšem zatím jen v některých asijských zemích. Vůbec bychom se také nedivili, kdyby tyto produkty na západní trhy včetně našeho vůbec nezavítaly.

AMD ostatně odmítá blíže komentovat to, jaký je vztah mezi 4700S a SoC Ariel z PS5. Mluví jen o celé sadě 4700S Desktop Kit jako o "unikátním řešení", které je vhodné pro multitasking, tvorbu obsahu, apod. Firma se zkrátka vyhýbá jakémukoliv potvrzení toho, že jde skutečně o "zmetky" z výroby SoC Ariel a stejně tak nikde ani náznakem nespojuje tyto čipy s procesory/APU Ryzen. Ovšem označení 4700S má vcelku jasnou spojitost s APU Ryzen 4000, kde máme i model Ryzen 7 4700G, což je rovněž osmijádrový Zen 2.

Čili dle toho všeho máme svobodu domyslet si vše náležitě sami a počkat na to, zda se některý z výsledných produktů neobjeví také u nás. V Asii se prodávají za ceny mezi 320 a 700 dolary v závislosti na další výbavě (SSD, GPU, atd.).

