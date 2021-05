AMD chystá Beige Goby, aneb Navi 24, specifikace Navi 23 potvrzeny díky GPU-Z

Server Phoronix objevil v linuxových datech zmínku o GPU Beige Goby, což je další kódový název, který se týká ryb. My ale budeme pro lepší přehled mluvit spíše o čipu Navi 24, který tak bude logicky v řadě Navi 2x dosud nejslabší. Právě včera jsme více rozebírali blížící se karty Radeon RX 6600 a 6600 XT , které budou založeny na GPU Navi 23. A že se o nich mluví jako o výkonnostních ekvivalentech karet Radeon RX 5700 a 5700 XT, je zřejmé, že je tu prostor i pro ještě slabší modely.

Radeony s čipem Navi 24 by se už mohly dostat možná i na hranici 75 W, díky které by nepotřebovaly přídavné napájení, staly by se zajímavou volbou pro HTPC a novodobým low-endem.

GPU Kódové označení Modely karet Navi 21 Sienna Cichlid Radeon RX 6900/6800 Navi 22 Navy Flounder Radeon RX 6700 Navi 23 Dimgrey Cavefish Radeon RX 6600 (?) Navi 24 Beige Goby Radeon RX 6500/6400 (?)





AMD slibuje, že dodávky jeho grafických karet se v průběhu druhé poloviny tohoto roku zvýší a z neoficiálních zdrojů se dozvídáme, že se to má týkat především slabších modelů. O ně ostatně budou mít těžaři jistě jen malý zájem, ostatně celá série nových Radeonů je v těžbě Etherea mnohem slabší než aktuální GeForce, i když přicházející omezovač výkonu těžby pro karty od NVIDIE může celou věcí ještě zamíchat, takže uvidíme.





Server VideoCardz také nově zveřejnil potvrzení specifikací karet RX 6600 (XT), takže ty opravdu nabídnou 1792 a 2048 Stream procesorů a 8 GB paměti GDDR6, přičemž to vypadá, že jejich představení přijde už brzy, a to pravděpodobně během Computexu.

Čili Navi 24 by mohly navázat na Navi 14 a nabídnout až 1536 Stream procesorů, které pochopitelně nemusí být na konkrétních modelech využity všechny, stejně jako v případě PC karet Radeon RX 5500 (XT). Co se týče paměťových konfigurací, očekávat lze 4GB, ale i 8GB verze se 128bitovým rozhraním, ovšem to vše je pochopitelně pouze odhad vyvozený z toho, jaké tu jsou pro dané GPU možnosti a co AMD nabídlo v minulosti.

Aktualizace: Dle Dle nejnovějších informací by Navi 24 mohl mít pouze 1024 Stream procesorů, čili 16 CU a k tomu 16 MB Infinity Cache plus. S ohledem na to by tak opravdu mohlo jít o karty i se 75 W TBP.

Ceny souvisejících / podobných produktů: