AMD chystá pro DDR5 technologii Ryzen Accelerated Memory Profile

AMD Ryzen Accelerated Memory Profile (RAMP) tak v podstatě nastoupí za profily A-XMP používané s paměťmi DDR4. Bude určena pro desky s paticí AM5 a procesory s podporou DDR5, čili generaci Ryzen 7000 "Raphael", ale mohly by to být případně i desktopová APU Ryzen 6000 "Rembrandt", které také mají podporu pamětí DDR5 (a LPDDR5).

Předběžnou podporu AMD RAMP už přidala také betaverze 7.17 softwaru HWiNFO. RAMP by měla být spojena přímo s platformou AM5, čili v noteboocích ji asi očekávat nemůžeme. Půjde přitom prostě o obdobu Intel XMP 3.0, čili paměťových profilů, které nám umožní si snadno nastavit takové takty s příslušným časováním a napájecím napětím, pro něž jsou dané moduly připraveny a s nimiž by měly fungovat zcela bez problémů.

Lze očekávat, že RAMP může vycházet z nabídky XMP, ale zároveň by zde AMD mělo výrobcům paměťových modulů umožnit to, aby tvořili zvláštní profily i čistě pro Ryzeny. To se jako zákazníci pochopitelně dozvíme ze specifikací.

AMD mezitím může jen doufat, že paměti DDR5 se do nástupu procesorů Ryzen 7000 už na trhu rozšíří, dodávky stoupnou a jejich cena naopak klesne. Nyní už sice je možné na trhu sehnat moduly DDR5 DIMM, ovšem vybírat si zatím moc nemůžeme (nedostatek napájecích PMIC pro moduly stále trvá) a jejich ceny jsou oproti DDR4, které navíc v posledních týdnech zlevňují, stále ještě velice vysoké. Ale za půl roku může být situace už velice odlišná, i když to neplatí pro mobilní Ryzen 6000 "Rembrandt", jež mají v nových modelech notebooků přijít na trh už v únoru. Ale v jejich případě zase už asi většinou nepůjde o paměťové moduly, jako spíše o integraci DDR5 přímo na základní desku.

Ceny souvisejících / podobných produktů: