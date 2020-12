AMD chystá Ryzen 9 5900 a 7 5800 s 65W TDP pro OEM trh

Nové procesor AMD Ryzen 5000 s architekturou Zen 3 jsou hodně oblíbené díky svému vysokému výkonu a na Internetu se objevily úniky, které hovoří o brzkém příchodu dalších dvou modelů Ryzen 9 5900 a Ryzen 7 5800. Ty mají doplnit stávající modely 5900X a 5800X, přičemž rozdílem by měla být mnohem nižší hodnota TDP. Ta se má ze 105 W snížit na 65 W, což je na takto výkonné 12jádrové a 8jádrové CPU velmi pěkná hodnota.



Ne vše ale bude tak růžové. Snížení spotřeby pochopitelně nebude zadarmo a hovoří se o mírném snížení taktů procesorů, takže se dá čekat o pár procent nižší výkon. Dalším zklamáním je to, že by se nová CPU měla objevit jen na OEM trhu, tedy v sestavách, ale nikoli samostatně na pultech obchodů. To se ale může změnit.



Připomeňme, že standardní Ryzen 9 5900X je 12jádro s podporou zpracování 24 vláken najednou, základním taktem 3,7 GHz a Boostem na 4,8 GHz. Má 6 MB L2 cache a 64 MB L3 cache. V případě Ryzenu 7 5800X je to 8jádro s podporou 16 vláken, základním taktem 3,8 GHz a Boostem na 4,7 GHz. V jeho případě má L2 cache celkovou kapacitu 4 MB (512 kB na jádro) a společná L3 cache má 32 MB.

Tím to ale nekončí. V sestavách by se měly objevit také Ryzeny 7 5700G a 5 5600G s integrovanou grafikou. V případě Ryzenu 7 5700G se hovoří o tom, že by mělo jít o 8jádrový procesor s podporou 16 vláken, architekturou Zen 3 a 16 MB L3 cache. TDP má mít hodnotu 65 W a takty mají vrcholit okolo 4,5 GHz. Ryzen 5 5600G má být 6jádro s podporou 12 vláken a také 16 MB L3 cache.

