AMD CTO Mark Papermaster: nedostatek čipů vydrží do roku 2023

To se samozřejmě nevylučuje s tím, co uvedla Papermasterova šéfka Lisa Su nebo Jensen Huang z NVIDIE, neboť ti mluvili o roce 2022 a jeho druhé polovině, ale pouze s tím, že se situace začne již lepšit. Projekce ale mluví o tom, že až v roce 2023 se poptávka vyrovná s nabídkou, čili že nedostatek už pomine.

Projekce také udávají, že v tomto roce AMD dosáhne 65% růstu tržeb oproti minulému roku, což se skutečně podaří splnit a dle Papermastera především díky práci firmy na svém dodavatelském řetězci. Jinými slovy, firma se musea postarat o to, aby měla co prodávat, ale my také víme, že tržby rostou i díky prodeji zboží s vyšší přidanou hodnotou.

To znamená i upřednostnění výroby výkonnějších a dražších procesorů. Můžeme si ostatně připomenout éru procesorů Bulldozer a Piledriver, z nichž jen jeden (FX-8170, pokud nepočítáme "speciály z nouze" s 220W TDP) byl nabízen za vyšší cenu, než za jakou dnes AMD prodává své nejlevnější moderní procesory či APU (Ryzen 5000). Lisa Su tak skutečně nemluvila do větru, když prohlásila, že její AMD přestává být výrobcem levných procesorů, respektive už nechce, aby lidé tuto firmu tak vnímali.

Nyní se tak role AMD a Intelu do jisté míry obrátily. V Německu překonala průměrná prodejní cena procesorů AMD právě cenu Intelů, což bude zřejmě platit stále. Ovšem nyní už nemá velkou cenu tento vývoj sledovat, neboť je značně poznamenán právě chybějící nabídkou levnějších a zároveň moderních procesorů. Právě Intel takový výpadek nemá a bude prodávat i levné a moderní Alder Lake-S, což pochopitelně ovlivní průměrnou cenu těchto procesorů.

Za zmínku stojí také fakt, že se nám na trh po výpadku vrátily procesory Ryzen 5 3600, takže AMD je vyrábět nepřestalo. Jenomže tento výpadek značně ovlivnil ceny, které se ještě zdaleka nedostaly na původní částky a nyní v předvečer nástupu dalších Alder Lake-S jako Core i5-12400 je radno si opravdu rozmyslet, zda za výkonnostně průměrný Zen 2 z roku 2019 jsme ochotni zaplatit 5500 Kč.



Nicméně firmě AMD se její přístup bezesporu vyplatil, neboť sama počítá se 65% nárůstem tržeb a zatímco právě Intel stagnuje a bude rád, když se letos dostane na stejné tržby jako před rokem. Uvidíme však, jaký bude příští rok.

