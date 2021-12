AMD CTO: na CES 2022 v lednu se dozvíme i novinky o Zen 4

Mark Papermaster ze společnosti AMD tak slíbil, že přijde řeč i na procesory, které se na trh ještě nechystají, neboť před nimi očekáváme ještě nové modely s oprášenou Zen 3. Vypadá to však, že v jejich případě nepůjde o plnohodnotnou generaci, ale spíše o dražší modely s V-Cache (Vermeer X). A pak tu jsou samozřejmě také APU generace Ryzen 6000 a možná také staro-nové Renoir X , čili APU generace Renoir (Zen 2) s vypnutou grafikou sloužící jako nový desktopový CPU low-end postavený proti levnějším Alder Lake. V poslední době se toho tak vyrojilo dost, ale realita může být zcela jiná, takže si na ni musíme počkat do 4. ledna.

Co ale dosud víme o Zen 4, které známe v případě klasických CPU pro PC jako Raphael? Ty mají stále nabízet maximálně 16 jader, čili v tomto ohledu se AMD asi nikam neposune, ale to samozřejmě není nutně zapotřebí. Intel ostatně dnes nabízí také maximálně 16 jader a i když jich má být v příští generaci až 24, přibývat mají pouze malá, úsporná a méně výkonná jádra, zatímco těch silných prý bude stále osm. V případě serverových EPYC už ale počet jader poroste a to na 96 v případě Genoa a až 128jádrové Bergamo . To už máme z první ruky, čili na CES by se AMD mohlo už konečně věnovat konkrétně chystaným procesorům Zen 4 pro PC.