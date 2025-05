AMD dá prioritu dostupnosti 16GB verze RX 9060 XT, 8GB varianta na druhé koleji

Paměťové nároky moderních her, ale i jiných využití grafických karet postupně rostou. Přesto Nvidia i AMD daly svým výkonnějším variantám karet střední šedesátkové třídy (Ti, XT) variantu s 8 i 16 GB. V této výkonnostní třídě je ale 8 GB málo už dost na hraně (no spíše už dost za ní) nějakou tu dobu a ideální to už není ani pro základní modely, které oba dva výrobci přišli jen s 8GB variantou. Zdá se, že oba dva jsou si problémů s 8GB variantami vědomi. Nvidia tak na recenze zaslala především 16GB verze RTX 5060 Ti, neboť 8GB varianty v některých testech, kdy se povedlo dostat i k méně kapacitní verzi, předvádí o dost horší výsledky než 16GB verze. Průměrně mezi nimi sice velký rozdíl není, ale zásadní jsou výrazně větší propady 1% FPS u 8GB varianty. A AMD na tom patrně nebude o moc jinak.

Proslýchá se totiž, že při uvedení Radeonů RX 9060 XT bude AMD hodně upozorňovat především na 16GB variantu karty, která by také měla dostat výraznou podporu co do dostupnosti (množství dodaných kusů). Mělo by tak být podstatně snazší koupit 16GB Radeon RX 9060 XT než 8GB verzi. I když kdo ví, jak to vlastně bude. 16GB karet by sice mělo na trh putovat mnohem více, otázkou je ale pak zájem o ně. Pokud bude vysoký, může se klidně stát, že nakonec bude dostupnější 8GB verze, o kterou nebude zájem, a na pultech obchodů zůstane častěji i přestože, že jich bude vyrobeno méně.

To ale také bude záležet na cenové politice. Ta třeba v případě Nvidie míří na 16GB verzi, která nemá u vyšší kapacity naštěstí nějak nesmyslně napálenou cenovku. Spekulovalo se dokonce o tom, že 8GB varianta karty Radeon RX 9060 XT bude zrušena, jenže karty se vyrábí nějakou dobu před uvedením, takže už fyzicky existují. Zrušení tak podle všeho není na pořadu dne, je ale možné, že se tato verze postupně potichu vytratí z trhu.