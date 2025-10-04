Aktuality  |  Články  |  Recenze
AMD dále ukrajuje Intelu na Steam Survey, už má více než 41% podíl

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnosti AMD se v procesorech dost daří a ve Steam Survey opět ukrojila z podílu Intelu. Polepšila si o 1,15 procentního bodu, což není vůbec málo.
Máme tu další vydání Steam Survey a s tím další posun ve výsledcích. Zajímavé je to u procesorů, kde jde vidět stále rostoucí popularitu procesorů AMD u hráčů. Není divu, má své herní procesory řady X3D s 3D V-Cache, které poskytují velmi vysoký výkon, a slušné výsledky mají i běžné modely. Oproti srpnu se společnosti AMD dařilo růst o 1,15 procentního bodu, takže nyní má 41,31 %, zatímco Intel ještě stále vede s 58,61 %. Průměrný nárůst za poslední 4 měsíce je ale mnohem nižší, a to necelých 0,5 procentního bodu za měsíc, takže při stejném tempu to na překonání Intelu vypadá počátkem roku 2027. Otázkou pochopitelně je, jak moc se Intelu povedou jeho nové procesory Nova Lake, které mají mít podobné herní modely jako AMD.
 
Nejpopulárnější jsou stále 6jádra s 29,62% podílem, ten ale klesá (-1,02 p.b.). Následují 8jádra s 25,28 % (+0,87 p.b.) a 4jádra, která se dostala na 13,59 % (-0,07 %). Poté se kolem 5-7% hranice motají 10jádrové procesory, 16jádrové, 12jádrové a 14jádrové.
 
Pokud se podíváme na grafické karty, zde se situace nijak zásadně nemění. AMD své Radeony RX 9000 (RDNA 4) do přehledu stále nedostalo. Nejúspěšnějším Radeonem je pak stále model RX 6600 s 0,92% podílem, který je až na 31. pozici. Z novější generace pak vede Radeon RX 7800 XT na 43. místě s 0,72% podílem.
 
V oblasti GPU tak u hráčů stále drtivě vede Nvidia. Tam máme na první pozici Radeon RTX 4060 Laptop (4,84 %), druhá je GeForce RTX 3060 (4,41 %) a třetí je GeForce RTX 4060 (4,25 %). Nejúspěšnějším Blackwellem se pak stává GeForce RTX 5070 na 19. místě s 1,69% podílem a nárůstem o 0,12 procentního bodu. Ještě o trochu více ale rostla většina ostatních modelů této řady.
 

