AMD dle Omdia posílilo mezi datacentrovými servery, každý šestý využívá EPYC

Zrovna včera jsme si v aktualitě všimli toho, jak z trhu už víceméně zmizel poslední 7nm procesor firmy AMD, který měl ještě relativně nízkou cenu. Jde o Ryzen 5 3600, po němž tu zeje na trhu značná díra. AMD stále ještě běžně prodává některé své 12nm procesory jako Ryzen 5 1600 AF či Ryzen 5 2600, které tvoří levnější nabídku. Moderní 7nm čipy ale začínají až s APU Ryzen 5 5600G s cenou od cca 6500 Kč a levnější už Zen 3 a ani Zen 2 prostě nejsou.

Desktopy jsou totiž pro AMD v této době až druhořadé, a to za servery či případně notebooky. Není tak divu, že podíl AMD na desktopovém trhu v posledních kvartálech spíše klesal, ale o růst na serverovém trhu, kde se točí zcela jiné částky, se AMD přirozeně připravit nenechá.

My můžeme připomenout také zprávu od Mercury Research, dle níž má AMD ovšem ovládat "jen" 11,6 % serverového trhu. Tento rozdíl ale může být způsobený prostě tím, co všechno Mercury a Omdia počítá mezi serverové prodeje. Právě Omdia má dle THW do své statistiky zahrnovat zvláště datacentrové servery a vůbec si nevšímá třeba čtyřpaticových serverů, kde AMD nemá vůbec žádné zastoupení, což by tak jeho podíl snížilo.