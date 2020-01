AMD EPYC 7742 základem nového superpočítače pro předpověď počasí

Podíl AMD byl ještě nedávno na serverovém trhu téměř nulový, nicméně nové procesory EPYC toto postupně mění. Stále jde sice o malá čísla, podíl ale roste a AMD zaznamenalo další úspěch. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) totiž staví nový superpočítač pro předpověď počasí, přičemž bude postaven na platformě Atos BullSequana XH2000, která zde využije velmi výkonné 64jádrové procesory AMD EPYC 7742.



Tento nový superpočítač by díky vysokému výkonu měl nabídnout kvalitnější a přesnější předpovědi počasí s lepším rozlišením. Systém by totiž měl pracovat s rozlišením 10 km, tedy být schopen pro takto malé oblasti spočítat lokální předpověď. Vedle standardních předpovědí, jde ale i o předpovídání extrémních událostí v počasí a včasnější varování před přírodními katastrofami. Nový superpočítač by měl být spuštěn v roce 2021 a měl by sloužit vědcům ze 30 různých zemí.

Poznamenejme ještě, že nynější podíl AMD na trhu serverových procesorů se pohybuje nad hranicí 7 % a společnost si věří, že by se v druhém čtvrtletí letošního roku už mohla dostat na dvouciferné číslo. Připomeňme ještě, že v dobách Opteronů mělo AMD zastoupení až 26 % (v roce 2006) a AMD by tento úspěch velmi rádo zopakovalo.

