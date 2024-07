AMD EPYC 9755 se 128 jádry Zen 5 má 640 MB cache a vysoký výkon v testu CPU-Z

AMD by v následujících týdnech mělo uvést do prodeje nové procesory Ryzen s architekturou Zen 5. Konkrétně by mělo jít o mobilní Ryzen AI 300 (Strix Point) a desktopové Ryzen 9000 (Granite Ridge). Vedle toho na nás čekají ale také serverové procesory EPYC (Turin). Jeden z nich se nedávno ukázal v benchmarku CPU-Z. Šlo o model EPYC 9755, který má 16 CCD, přičemž každé CCD obsahuje 8 jader Zen 5. Ve výsledku tu tak máme 128jádrový procesor schopný běhu až 256 vláken najednou díky SMT. Na každé jádro připadá 4 MB L3 cache, to dělá celkem 512 MB L3 na procesor. Dále má každé z nich vlastní 1 MB L2 cache, takže to máme dalších 128 MB a tyto dvě paměti dávají dohromady obrovských 640 MB (to ale zdaleka není rekord, AMD má i modely s ještě větším množstvím paměti). Každé jádro má ještě 80 kB L1 cache paměti, což v celém procesoru dává zhruba dalších 10 MB cache.

Testovaný procesor měl základní takt 2,7 GHz, přičemž Boost by měl činit 4,1 GHz. Toto vše v benchmarku CPU-Z vedlo k zisku 108.093 bodů ve vícevláknovém testu. Takové číslo je pochopitelně potřeba si dát do kontextu. Předchozí generace s architekturou Zen 4 vrcholila na 96 jádrech, a tam tu máme EPYC 9654 s výkonem 95.002 bodů. Novinka tak nabídla zhruba o 14 % vyšší výkon. To se nezdá až tak moc, uvážíme-li, že novinka má o třetinu více jader, základní takt 2,7 GHz místo 2,4 GHz, Boost 4,1 GHz místo 3,7 GHz (3,55 GHz pro všechna jádra, ten ale u novinky neznáme a možná tady je zakopaný pes), 512MB L3 cache místo 384MB a novou architekturu. Pokud to ale srovnáme s předchozím 128jádrovým EPYCem 9754, který měl ale architekturu Zen 4c s „hustšími“ a mnohem pomalejšími jádry (2,25-3,1 GHz, 256MB L3 cache), tak tam byl výkon jen 68.803 bodů, takže tady už novinka přidává okolo 57 % výkonu navíc.